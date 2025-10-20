Phát huy truyền thống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu, giúp việc của Đảng

Ngày 20-10, Thành ủy TPHCM tổ chức gặp mặt kỷ niệm Ngày Truyền thống các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10.

Buổi gặp mặt là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang, khẳng định vị trí, vai trò và những đóng góp to lớn của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Đảng trong suốt chặng đường xây dựng, phát triển Đảng bộ TPHCM; đồng thời tri ân, tôn vinh những phẩm chất cao đẹp, tinh thần tận tụy và những cống hiến quan trọng của các thế hệ phụ nữ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc và đồng chí Đặng Minh Thông tặng hoa chúc mừng các cơ quan tham mưu giúp việc của Thành ủy nhân ngày truyền thống của ngành

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc và đồng chí Đặng Minh Thông tặng hoa chúc mừng nữ cán bộ lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc của Thành ủy. Ảnh VIỆT DŨNG

Phát biểu chúc mừng, thay mặt Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Nguyễn Phước Lộc ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương tập thể lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy cùng đội ngũ cán bộ, đảng viên đã nỗ lực vượt khó, tích cực, chủ động, có nhiều đóng góp hiệu quả trong việc tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí cũng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và quyết tâm của đội ngũ cán bộ, đảng viên các ngành tham mưu, giúp việc của Đảng, gồm: Tổ chức Xây dựng Đảng, Tuyên giáo và Dân vận, Nội chính, Kiểm tra và Văn phòng cấp ủy, đã luôn giữ vững truyền thống, phát huy trí tuệ, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Các đồng chí cán bộ nữ các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng rạng rỡ trong Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, trong giai đoạn mới, các cơ quan tham mưu, giúp việc cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hiệp lực, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I; góp phần xây dựng Đảng bộ Thành phố trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển.

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 – 20-10-2025), đồng chí Nguyễn Phước Lộc gửi lời chúc mừng đến các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức nữ của Thành phố luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong công tác cũng như trong cuộc sống.

Đồng chí cho biết, thời gian qua, Trung ương và Thành phố đã quan tâm, triển khai nhiều chính sách, hoạt động thiết thực nhằm bồi dưỡng, khuyến khích phụ nữ phát triển. Tỷ lệ phụ nữ tham gia vào hệ thống chính trị ngày càng tăng, nhiều đồng chí được tin tưởng giao trọng trách ở các lĩnh vực quan trọng.

Đồng chí tin tưởng đội ngũ cán bộ nữ Thành phố sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, đóng góp nhiều hơn nữa cho công cuộc xây dựng và phát triển TPHCM; luôn là người “giữ lửa” trong mỗi gia đình, vun đắp hạnh phúc, lan tỏa giá trị nhân văn trong cộng đồng.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc cũng đề nghị các cấp ủy, cơ quan, đơn vị quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa để cán bộ nữ có cơ hội rèn luyện, phát triển; đồng thời tích cực tham gia cùng cán bộ nữ trong các hoạt động, góp phần để “Tháng cùng phụ nữ hành động” ngày càng lan tỏa, mang lại kết quả thiết thực.

Một số hình ảnh tại buổi họp mặt. Ảnh: VIỆT DŨNG

THU HƯỜNG