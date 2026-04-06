Đảm bảo pháp luật không chỉ “tốt trong văn bản” mà phải thực sự “tốt trong cuộc sống”

Sáng 6-4, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Đây là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ mở đầu cho nhiệm kỳ mới mà còn đặt nền móng cho một giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội khóa XV Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: QUANG PHÚC

Dự phiên khai mạc có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước: Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Phạm Minh Chính; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; các nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú...

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội thực hiện nghi thức chào cờ tại phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, sáng 6-4. Ảnh: QUANG PHÚC

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội khóa XV Trần Thanh Mẫn khẳng định, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã thành công tốt đẹp. Kết quả này là thành quả của quá trình chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, tổ chức bài bản, chuyên nghiệp, cùng sự ủng hộ, đồng thuận rất cao của cử tri, nhân dân cả nước.

Cùng với thành công của Đại hội XIV của Đảng và Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, kết quả cuộc bầu cử tiếp tục khẳng định niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, đồng thời góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Thay mặt các đại biểu Quốc hội mới trúng cử, đồng chí Trần Thanh Mẫn bày tỏ tri ân sâu sắc tới cử tri và nhân dân cả nước; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; các vị đại biểu Quốc hội tiền nhiệm, đặc biệt là lãnh đạo Quốc hội và các đại biểu Quốc hội khóa XV đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang và các đại biểu dự phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, sáng 6-4. Ảnh: QUANG PHÚC

Điểm lại thành tựu của đất nước sau 40 năm đổi mới, đồng chí Trần Thanh Mẫn cho biết, GDP năm 2025 đạt 514 tỷ USD, đứng thứ 32 thế giới; tăng trưởng bình quân 5 năm đạt 6,2%/năm, riêng năm 2025 đạt 8,02%; thu nhập bình quân đầu người đạt 5.026 USD; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 1,3%.

Cũng theo Chủ tịch Quốc hội khóa XV, Việt Nam đã hội nhập sâu rộng, khẳng định uy tín ngày càng cao trên trường quốc tế và tham gia có trách nhiệm vào các vấn đề toàn cầu.

Về định hướng nhiệm kỳ tới, đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Quốc hội khóa XVI cần kế thừa những đổi mới, đột phá từ khóa XV, nhất là tư duy “đi trước một bước về thể chế” và đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, trí tuệ nhân tạo trong hoạt động nghị viện.

Trong nhiệm kỳ này, các đại biểu được kỳ vọng nâng cao năng lực quản trị hiện đại, có tầm nhìn dài hạn, kỹ năng lập pháp sắc bén; bảo đảm pháp luật không chỉ “tốt trong văn bản” mà phải thực sự “tốt trong cuộc sống”. Các đại biểu dân cử cũng cần phát huy tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”, đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết.

Quang cảnh phiên khai mạc. Ảnh: QUANG PHÚC

Nêu rõ các nội dung trọng tâm của kỳ họp, đồng chí Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ họp sẽ tập trung xem xét, quyết định cơ cấu tổ chức và bầu, phê chuẩn nhân sự cấp cao của bộ máy nhà nước; xem xét các kế hoạch giai đoạn 2026-2030 về phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và đầu tư công trung hạn, hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Trong công tác lập pháp, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 8 luật và 1 nghị quyết quy phạm pháp luật.

Tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, đồng chí Trần Thanh Mẫn nêu rõ: “Đất nước ta đang đứng trước thời điểm lịch sử có ý nghĩa bước ngoặt, trách nhiệm đặt lên vai Quốc hội và từng đại biểu Quốc hội là hết sức nặng nề nhưng cũng vô cùng vẻ vang. Đảng và nhân dân kỳ vọng vào các đại biểu Quốc hội tiếp tục là những đại biểu tiêu biểu về trí tuệ, bản lĩnh, đạo đức và tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang 80 năm của Quốc hội Việt Nam”.

