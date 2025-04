Tokyo - "thủ đô" ẩm thực mới

Phục vụ sushi trong nhà hàng Harutaka, Nhật Bản. Ảnh: LUXEAT

Ấn bản mới nhất của Sách bìa đỏ Michelin dành riêng cho Tokyo năm 2025 cho thấy, thủ đô của Nhật Bản đã vươn lên hàng đầu với tổng cộng 181 nhà hàng được gắn sao Michelin. Ở vị trí á quân, Paris có 132 nhà hàng được tặng sao. Tokyo còn lập thành tích kép khi dẫn đầu với 12 nhà hàng 3 sao, tức cao gấp đôi so với London, Anh (6 nhà hàng), cao gấp 3 lần so với New York, Mỹ (4 nhà hàng). Paris hiện có 10 nhà hàng 3 sao.

Theo báo L'Est Républicain, tuy Tokyo chỉ mới gia nhập cộng đồng Michelin từ hơn 2 thập niên nay (quyển sách hướng dẫn bìa đỏ đầu tiên dành riêng cho Tokyo được phát hành vào năm 2007), thủ đô Nhật Bản đã nhanh chóng khẳng định vị thế của một “cường quốc” ẩm thực, nơi các truyền thống nấu ăn được nâng lên hàng nghệ thuật.

Thành phố Tokyo hiện nắm giữ kỷ lục thế giới về số nhà hàng Michelin (12 nhà hàng 3 sao, 32 nhà hàng 2 sao và 137 nhà hàng 1 sao), nổi tiếng nhờ nét phong phú độc đáo, cách trình bày tỉ mỉ, thanh tao và nhất là nhờ vào kỹ năng thuần thục, độ tay nghề cao. Tại Tokyo, thực khách tùy theo túi tiền có thể tìm thấy nhiều đặc sản truyền thống khác nhau như sushi, ramen, kaiseki, tempura, yakitori…

Nhưng bên cạnh đó, Tokyo còn là miền đất hứa của nhiều đầu bếp quốc tế kể cả châu Âu, Trung Quốc, Mỹ hay châu Mỹ Latinh. Phần lớn cũng vì thực khách ở Nhật Bản thích khám phá các món ăn thuần túy Tây phương cũng như các món ăn hỗn hợp dung hòa hai nền văn hóa Âu - Á.

Trong số các nhà hàng nổi tiếng hàng đầu tại Tokyo có Sézanne do đầu bếp người Anh Daniel Calvert điều hành, đã giành được ngôi sao thứ ba cuối năm 2024. Nhà hàng này chuyên về ẩm thực Pháp nằm trong khách sạn hạng sang Four Seasons tại góc phố Marunouchi ở Tokyo. Một địa chỉ khác cũng được thường xuyên nhắc tên là nhà hàng Harutaka chuyên về sushi, do đầu bếp Shuzo Kishida điều hành. Đây là một trong những đầu bếp Nhật nổi tiếng từ lâu. Ông cảm thấy tự hào nhờ duy trì uy tín ở mức cao nhất, khi nắm giữ danh hiệu 3 sao Michelin trong vòng 17 năm liền, tính từ năm 2008 cho tới nay.

Ngoài thủ đô Tokyo, 2 thành phố khác của Nhật Bản cũng xuất hiện trên bảng vàng. Chỉ về sau Paris một bậc, thành phố Kyoto giành lấy hạng ba với 97 nhà hàng Michelin; Osaka đứng hạng tư với 92 nhà hàng. Với 3 thành phố lọt vào tốp 5, danh hiệu "cường quốc"; ẩm thực hàng đầu thế giới lại càng xứng đáng với xứ Phù Tang.

Sách bìa đỏ Michelin là một cẩm nang chuyên hướng dẫn về ngành ẩm thực, góp phần củng cố uy tín và hình ảnh của Paris như một nơi không thể nào bỏ qua trong mắt của giới sành điệu. Cho tới nay, Pháp vẫn giữ ngôi vị quán quân trên danh sách các nước có nhiều nhà hàng Michelin nhất (654 nhà hàng). Nhật Bản xếp thứ hai (453 nhà hàng), Italy đứng hạng 3 (375), Đức hạng 4 (309), Tây Ban Nha hạng 5 (268).

MINH CHÂU