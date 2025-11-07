Tôn giáo, dân tộc đồng hành với TPHCM - Bài 5: Cảnh giác trước những thủ đoạn chia rẽ

Trong đời sống tôn giáo - dân tộc tại TPHCM, bên cạnh những câu chuyện nghĩa tình, đồng hành, cũng xuất hiện không ít vấn đề mới, thách thức mới. Một số đối tượng đã lợi dụng tín ngưỡng, sắc tộc để xuyên tạc, kích động chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhận diện rõ và nâng cao cảnh giác là yêu cầu cấp thiết hôm nay.

Hiện tượng “Tín ngưỡng, tôn giáo mới”

Vào đầu tháng 12-2024, chị Mai Thúy N., ngụ TPHCM, trong hoàn cảnh quẫn bách khi mẹ già và em trai cùng mắc ung thư, đã nhận tin nhắn từ một phụ nữ tên H., giới thiệu tài khoản Facebook “Năng lượng gốc Trống đồng Việt” (NLG Trống đồng Việt). Nội dung quảng bá: “Năng lượng gốc có thể chữa bách bệnh, kể cả bệnh nan y mà không cần thuốc”, “Chữa khỏi bệnh từ xa qua truyền hình”. Vì tin lời, chị N. đã mất 2 người thân sau khi làm theo “Học thuyết chữa bách bệnh” phản khoa học này.

Hiệp sĩ Đại Thánh giá Lê Đức Thịnh (giữa) tuyên truyền, giải thích chính sách của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo tại vùng đồng bào thiểu số tỉnh Gia Lai. Ảnh: HOÀI NAM

Không riêng chị N., nhiều người ở TPHCM và một số địa phương khác đã trở thành nạn nhân, mù quáng tham gia tổ chức “NLG Trống đồng Việt”. Tổ chức này do Lê Văn Phúc (sinh năm 1956, quê Đồng Nai, định cư tại Mỹ) sáng lập. Theo “lý thuyết khoa học” do Phúc đưa ra, năng lượng gốc ngoài vũ trụ tích lũy từ “tình yêu thương của các vị thầy trong lịch sử”, có thể chữa bệnh, nâng cấp tế bào gốc. Năm 2021, Phúc cùng các đối tượng trong tổ chức lập Công ty TNHH TM-DV Trung tâm NLG Việt Nam và Công ty TNHH NLG Trống Đồng để lôi kéo người tham gia. Dù 2 công ty này đã bị đóng cửa, nhưng thông qua mạng xã hội, các đối tượng vẫn quảng bá “có hàng trăm ngàn thành viên”, thu phí, phân cấp tổ chức hoạt động. Cơ quan chức năng đã nhiều lần cảnh báo người dân không tham gia tổ chức nguy hiểm này.

Không chỉ “NLG Trống đồng Việt”, thời gian qua trên mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều “tôn giáo mới” không được Nhà nước công nhận, như Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ, Bà Cô Dzợ, Đạo Dê Sùa, Thiền Tông Tân Diệu, Đạo Dương Văn Mình, Tin Lành Đề Ga… Trong đó, Thiền Tông Tân Diệu tự tuyên bố tách khỏi Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đổi tên chùa, truyền đạo trái phép, gây phức tạp an ninh trật tự. “Hội thánh Tin lành đấng Christ” tập hợp tín đồ dân tộc thiểu số, đòi lập “Nhà nước riêng, tôn giáo riêng”. Tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình núp bóng tôn giáo lôi kéo, móc nối các đối tượng phản động bên ngoài, tung luận điệu xuyên tạc, vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền. Ở Tây Nam bộ, một số đối tượng cực đoan người Khmer dựng hình tượng “Anh hùng Oknha Sơn Kuy” để kích động phong trào ly khai, đòi lập “Nhà nước riêng” theo chỉ đạo của tổ chức cực đoan bên ngoài.

Núp bóng tâm linh để chống phá

Ngày 26-11-2024, TAND tỉnh Vĩnh Long xét xử vụ án “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân” (Khoản 2, Điều 331 Bộ luật Hình sự) và tội “Bắt, giữ người trái pháp luật” (Khoản 2, Điều 157 Bộ luật Hình sự) xảy ra tại chùa Đại Thọ, xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Các đối tượng cầm đầu gồm Thạch Chanh Đa Ra (sinh năm 1990), Dương Khải (sinh năm 1994), Kim Khiêm (sinh năm 1978)…

Trong đó, Thạch Chanh Đa Ra tự xưng “sư cả” chùa Đại Thọ, tập hợp phần tử cực đoan, móc nối thế lực phản động người Khmer bên ngoài, vi phạm Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, kích động ly khai. Các đối tượng nhiều lần đưa sư sãi, phật tử từ Vĩnh Long sang Cà Mau cúng bái, dựng chuyện “mộ cận vệ Oknha Sơn Kuy”, khơi gợi hận thù dân tộc. Toàn bộ hoạt động đều có bàn tay của tổ chức KKF (Mỹ), thành viên UNPO, lợi dụng diễn đàn quốc tế, tiếp xúc chính khách phương Tây để xuyên tạc, vu cáo Việt Nam, phá hoại khối đại đoàn kết, nhất là tại vùng đồng bào Khmer Nam bộ.

Tương tự, sau khi mãn hạn tù vì “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản” và “Hành nghề mê tín dị đoan”, Dương Văn Mình không hối cải, tiếp tục dụ dỗ đồng bào Mông ở nhiều địa phương, trong đó có TPHCM, bỏ việc làm ăn, bán tài sản nộp cho tổ chức bất hợp pháp mang tên mình. Dương Văn Mình và nhóm cốt cán của tổ chức hưởng thụ xa hoa, trong khi tín đồ đa phần nghèo khổ. Cuối năm 2021, Dương Văn Mình qua đời, đồng bọn vẫn thần thánh hóa, tôn vinh, tìm người thay thế, đòi công nhận “Tín ngưỡng Dương Văn Mình” là tín ngưỡng của người Mông. Ngoài ra, nhiều tổ chức trá hình khác như Thiền Tông Tân Diệu, Tin Lành Đề Ga… cũng đã bị nhân dân tố giác. Các cơ quan chức năng đang kiên quyết đấu tranh, triệt phá, trả lại cuộc sống bình yên cho cộng đồng.

Những hiện tượng lợi dụng “tín ngưỡng, tôn giáo mới” không chỉ gây rối loạn đời sống xã hội mà còn là thủ đoạn thâm độc nhằm phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Điểm chung của các chiêu trò này là khoác vỏ bọc tâm linh, tinh thần, nhưng thực chất gieo rắc mê tín, kích động ly khai, lôi kéo chống phá.

Chiêu trò tinh vi trong thời đại số

Hiện nay, những âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết tôn giáo, dân tộc đã trở nên tinh vi hơn, kết hợp giữa thủ đoạn truyền thống và các công cụ của thời đại số. Một trong những chiêu trò phổ biến là chia rẽ nội bộ tôn giáo và giữa các tôn giáo với nhau. Các đối tượng lợi dụng sự khác biệt về lịch sử, truyền thống, quản lý tài sản, đất đai để gieo mâu thuẫn, nghi kỵ giữa chức sắc, tín đồ, hoặc giữa người theo tôn giáo và người không theo tôn giáo; đồng thời xuyên tạc chính sách bình đẳng tôn giáo của Nhà nước, tạo ra đối lập giả tạo, từ đó làm suy yếu sức mạnh chung của khối đại đoàn kết.

Bên cạnh đó, không ít thủ đoạn nhắm tới tạo mâu thuẫn giữa tôn giáo, dân tộc và Đảng, Nhà nước. Một số vụ việc liên quan môi trường, dịch bệnh hay tranh chấp tài sản bị khai thác, thổi phồng để hô hào chống đối, gây xung đột với cơ quan chức năng. Dưới danh nghĩa bảo vệ quyền lợi cộng đồng, các đối tượng còn vận động tổ chức nước ngoài tham gia, cổ súy và hình tượng hóa các cá nhân cực đoan, biến họ thành “đối trọng” đối với chính quyền.

Nguy hiểm là nhiều tổ chức có sự hậu thuẫn từ mạng lưới chống phá bên ngoài. Một số chức sắc cực đoan được các thế lực thù địch trao giải thưởng, vinh danh nhằm nâng uy tín, mở rộng ảnh hưởng và kích động phong trào đối lập trong nước. Những diễn biến này cho thấy, âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết tôn giáo, dân tộc không chỉ là câu chuyện của quá khứ mà vẫn tồn tại, tinh vi, đa dạng trong đời sống thực và không gian mạng. Nhận diện đúng, lật tẩy kịp thời các thủ đoạn là yêu cầu cấp bách để bảo vệ trật tự, ổn định xã hội và giữ vững sự phát triển bền vững của đất nước.

Ngăn chặn mọi âm mưu phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc Theo Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM, trong bối cảnh hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế - xã hội, công tác quản lý nhà nước về dân tộc và tôn giáo tại TPHCM sẽ được điều chỉnh phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và sáp nhập phường, xã, thị trấn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản lý dân tộc và tôn giáo tại địa phương. Các tổ chức tôn giáo sẽ phải điều chỉnh cơ cấu và tên gọi theo địa giới hành chính mới, đội ngũ công chức làm công tác dân tộc - tôn giáo tại địa phương sẽ có những thay đổi. Bên cạnh đó, một số hiện tượng “tôn giáo mới” xin đăng ký hoạt động hoặc đề nghị công nhận tư cách pháp nhân, các đơn thư khiếu nại về đất đai, cơ sở vật chất tôn giáo và sự can thiệp từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh, trật tự xã hội. Do vậy, các cơ quan quản lý Nhà nước cần chủ động chuẩn bị, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật về dân tộc và tôn giáo đến các tầng lớp nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Việc nắm chắc diễn biến tình hình, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng; đồng thời kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chia rẽ và phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

HOÀI NAM - CẨM NƯƠNG - THU HOÀI