Chuyển đổi số: Điều kiện then chốt để văn phòng cấp ủy làm tốt nhiệm vụ

Chiều 25-12, Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Văn phòng cấp ủy năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 và biểu dương các lực lượng tham gia tổ chức, phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tham dự có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lê Quốc Phong nhấn mạnh năm 2025 là năm đặc biệt khi các văn phòng cấp ủy tập trung cao độ tham mưu, đôn đốc tiến độ tổ chức đại hội, đồng thời hoàn thành các mục tiêu theo nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Kết quả tổng thể của năm cho thấy văn phòng cấp ủy đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và để lại nhiều bài học kinh nghiệm quan trọng.

Bước vào năm 2026, đồng chí Lê Quốc Phong đề nghị văn phòng cấp ủy các cấp nhanh chóng ổn định bộ máy sau sắp xếp, xác định vị trí việc làm, biên chế và phân công lao động hợp lý. Ông nhấn mạnh, dù nhiều nhân sự hay thiếu người, nếu biết phân công hợp lý, đội ngũ vẫn có thể hoàn thành công việc hiệu quả.

Trong bối cảnh TP phát triển nhanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khẳng định chuyển đổi số là điều kiện then chốt để văn phòng làm tốt nhiệm vụ, nhưng phải được nhận thức đúng bản chất vừa là yêu cầu, vừa là nhiệm vụ, đồng thời là cơ hội, công cụ để làm tốt nhiệm vụ.

“Nếu không nhận thức đầy đủ, quá trình chuyển đổi số sẽ trở thành áp lực. Văn phòng cấp ủy phải quản trị và sử dụng dữ liệu hiệu quả. Khi đồng chí Bí thư cần thông tin, văn phòng phải có phương pháp xử lý ngay, không thể chờ tổng hợp từ khắp nơi mới báo cáo. Nếu làm vậy, chuyển đổi số sẽ không đạt hiệu quả,” đồng chí Lê Quốc Phong nhấn mạnh.

Đồng thời, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy lưu ý về chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là việc hoàn tất công tác lưu trữ sau hợp nhất, sáp nhập để tránh thất thoát hồ sơ, dữ liệu. Chất lượng cán bộ cũng được coi là yếu tố quyết định, đòi hỏi tinh thần tận tụy, trách nhiệm, và hết mình với công việc của đội ngũ văn phòng để đáp ứng khối lượng nhiệm vụ đặc biệt lớn trong năm 2026.

