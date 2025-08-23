Tôn vinh giá trị truyền thống tranh lụa tại Giải thưởng Mỹ thuật TPHCM năm 2025

Giải thưởng Mỹ thuật năm 2025 do Hội Mỹ thuật TPHCM tổ chức, dành riêng cho tranh lụa – chất liệu truyền thống đặc sắc của mỹ thuật Việt Nam. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên tinh thần sáng tạo của giới họa sĩ, đồng thời góp phần tôn vinh, gìn giữ và phát huy giá trị nghệ thuật dân tộc. Sự kiện cũng thiết thực chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Hội đồng nghệ thuật Giải thưởng Mỹ thuật 2025 và các tác giả đoạt giải

Triển lãm các tác phẩm tham dự Giải thưởng diễn ra đến hết ngày 28-8 tại trụ sở Hội Mỹ thuật TPHCM (218A Pasteur, phường Xuân Hòa, TPHCM).

Năm nay, Ban tổ chức nhận được 163 tác phẩm tranh lụa của 116 tác giả từ nhiều địa phương như Quảng Ninh, Gia Lai, Cần Thơ, Đồng Nai, Vĩnh Long... và lực lượng sáng tác chủ lực tại TPHCM. Qua vòng sơ khảo, 114 tác phẩm của 89 tác giả được chọn trưng bày và chấm giải.

Tác phẩm “Em/me” của họa sĩ Lê Thị Quế Hương đã đoạt giải Nhất.

Sau một thời gian lắng xuống, tranh lụa đang dần hồi sinh với sự góp mặt ngày càng nhiều của các họa sĩ trẻ. Nhờ vào những thử nghiệm sáng tạo trong kỹ thuật và biểu đạt, tranh lụa hôm nay mang hơi thở mới, được giới chuyên môn và công chúng đón nhận tích cực, góp phần làm phong phú đời sống mỹ thuật đương đại.

Khách tham quan triển lãm

Theo Hội Mỹ thuật TPHCM, việc trao giải không chỉ là sự ghi nhận nỗ lực sáng tạo nghệ thuật, mà còn là động lực để thế hệ họa sĩ tiếp tục bảo tồn, làm mới và lan tỏa giá trị của tranh lụa trong dòng chảy văn hóa – nghệ thuật hiện đại.

Khách tham quan triển lãm

