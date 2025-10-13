Văn hóa - Giải trí

Lâm Đồng: Xây dựng hồ sơ, ranh giới bảo vệ di tích thắng cảnh hồ Xuân Hương

Dù được công nhận di tích thắng cảnh cấp quốc gia từ năm 1988 nhưng đến nay phạm vi ranh giới bảo vệ hồ Xuân Hương (tỉnh Lâm Đồng) chưa có sự đồng nhất khiến công tác quản lý gặp khó khăn.

Ngày 13-10, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã giao Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các sở, ngành và hai phường Xuân Hương – Đà Lạt, Lâm Viên – Đà Lạt xây dựng hoàn thiện hồ sơ khoa học di tích danh lam thắng cảnh hồ Xuân Hương.

f4b7992b87510a0f5340.jpg
IMG_1473.JPG
d17f02aa12d09f8ec6c1.jpg
Khung cảnh thơ mộng bên bờ hồ Xuân Hương (phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng). Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Di tích danh lam thắng cảnh hồ Xuân Hương được Bộ Văn hoá (nay là Bộ VH-TT-DL) xếp hạng danh lam thắng cảnh quốc gia năm 1988. Tuy nhiên, do hồ sơ khoa học di tích danh lam thắng cảnh hồ Xuân Hương và quyết định về xác định phạm vi ranh giới khu vực bảo vệ I và khu vực bảo vệ II (của UBND tỉnh Lâm Đồng ký năm 1997) không đồng nhất, đã gây khó khăn cho công tác quản lý.

DJI_0333-min.JPG

Đến tháng 9-2023, Bộ VH-TT-DL có văn bản thống nhất đề nghị của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ khoa học nhằm bảo vệ, phát huy các giá trị đối với di tích thắng cảnh này. Tuy nhiên, đến nay, hồ sơ vẫn chưa hoàn thiện.

DJI_0326-min.JPG
Hồ Xuân Hương. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Mặt khác, dù được coi như viên ngọc xanh, là “trái tim” của Đà Lạt nhưng di tích thắng cảnh cấp quốc gia hồ Xuân Hương từ lâu vẫn không được quan đúng mức, tình trạng nhếch nhác quanh hồ bởi rác thải, nước thải, mua bán hàng rong vẫn thường xuyên diễn ra...

ĐOÀN KIÊN

