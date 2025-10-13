Việt Nam giành Giải Bạc “Thiết kế trưng bày xuất sắc nhất”

Ngày 13-10, Bộ VH-TT-DL cho biết Nhà Triển lãm Việt Nam đã được trao Giải Bạc “Thiết kế trưng bày xuất sắc nhất”, đánh dấu thành tích cao nhất từ trước đến nay của Việt Nam tại các kỳ Triển lãm thế giới (EXPO).

Nhà Triển lãm Việt Nam tại Triển lãm Thế giới 2025 tại Osaka

Trong hạng mục Nhà Triển lãm xây sẵn và loại nhỏ, Việt Nam đã cùng Peru (Giải Vàng) và Campuchia (Giải Đồng) tạo nên top 3 nhà trưng bày nổi bật nhất năm nay.

Nhà Triển lãm Việt Nam đã trao Giải Bạc “Thiết kế trưng bày xuất sắc nhất”



Phát biểu sau lễ trao giải, ông Trần Nhất Hoàng, đại diện Nhà Triển lãm Việt Nam chia sẻ: “Giải thưởng này là niềm tự hào của Việt Nam, minh chứng cho khả năng sáng tạo và bản lĩnh hội nhập của chúng ta. Việt Nam không chỉ giới thiệu văn hóa mà còn mang đến tầm nhìn cho một xã hội nhân văn và bền vững trong tương lai”.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam đạt Giải Bạc trong hạng mục “Thiết kế trưng bày xuất sắc nhất” kể từ khi chính thức tham dự EXPO năm 2000. Nhà Triển lãm Việt Nam tại EXPO 2025 Osaka do Cục Hợp tác quốc tế (Bộ VH-TT-DL) chủ trì xây dựng, với sự phối hợp của Mark ’n B (thiết kế) và Pico International (thi công). Lấy chủ đề “Xã hội toàn diện lấy con người làm trung tâm”, không gian trưng bày thể hiện sự giao hòa giữa công nghệ hiện đại và bản sắc truyền thống, mang đến trải nghiệm đa giác quan về một Việt Nam năng động, sáng tạo và giàu bản sắc.

Điểm nhấn đặc sắc là không gian thủy đình và sân khấu múa rối nước, kết hợp công nghệ hologram, màn hình tương tác và trình diễn nghệ thuật truyền thống, thu hút hàng chục nghìn lượt khách quốc tế mỗi ngày.

Trong 6 tháng diễn ra EXPO, Nhà Triển lãm Việt Nam đã đón gần 1,7 triệu lượt khách, tổ chức hơn 1.400 buổi biểu diễn cùng hàng loạt chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật quốc tế và hoạt động hướng về kiều bào.

MAI AN