Lần đầu tiên tranh sơn mài Việt Nam xác lập kỷ lục Guinness thế giới

Ngày 11-10, tại Hà Nội diễn ra lễ đón nhận kỷ lục Guinness thế giới cho bức tranh sơn mài “Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập”.

Đại diện Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới trao b ằng chứng nhận cho họa sĩ Chu Nhật Quang

Bức tranh sơn mài “Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập” được Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới công nhận là “Bức tranh sơn mài liền khối lớn nhất thế giới”.

Bức tranh có kích thước 2,4m x 7,2m, được vẽ liền khối, không ghép nối, thể hiện thời khắc thiêng liêng khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình năm 1945.

Đằng sau kiệt tác này là câu chuyện đầy cảm hứng về giấc mơ nghệ thuật, tình yêu Tổ quốc và lòng tôn kính với Bác Hồ của họa sĩ Nguyễn Thanh Tùng và Chu Nhật Quang.

Tác phẩm sơn mài đầu tiên của Việt Nam được công nhận kỷ lục Guinness thế giới

Họa sĩ Nguyễn Thanh Tùng, anh rể và người truyền cảm hứng nghệ thuật cho họa sĩ Chu Nhật Quang về việc thực hiện bức sơn mài khổ đặc biệt lớn, liền tấm, khắc họa hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chu Nhật Quang chia sẻ: “Khi anh Tùng gợi ý thực hiện tranh liền khối, tôi rất phấn khích. Làm trên một tấm duy nhất giúp đường nét và ý đồ nghệ thuật liền mạch, trọn vẹn hơn”.

Để hiện thực hóa giấc mơ, hai họa sĩ không chỉ sáng tạo mà còn phải “nghĩ như kỹ sư”. Họ đã mất nhiều năm nghiên cứu, thử nghiệm chất liệu và cấu trúc gỗ, tìm cách để khung xương gỗ có thể chịu được thời tiết, giãn nở tự nhiên mà vẫn giữ được độ phẳng, độ bóng và bền màu theo thời gian.

Toàn bộ cấu trúc được chế tạo từ vật liệu tái chế, thân thiện với môi trường - một minh chứng cho sự kết hợp giữa mỹ thuật truyền thống và tư duy hiện đại.

Tác phẩm được họa sĩ Chu Nhật Quang và anh rể - họa sĩ Nguyễn Thanh Tùng ấp ủ, thực hiện trong nhiều năm

Theo nghệ nhân sơn mài Trần Văn Giả (làng nghề Duyên Thái, Hà Nội), “tấm vóc” để làm nền cho bức tranh phải được chế tác hoàn toàn thủ công qua hàng chục công đoạn tỉ mỉ: từ chọn gỗ, trộn sơn ta, phủ đất thó, đến phơi, mài, sơn lại nhiều lần.

“Với tranh khổ lớn liền tấm như vậy, công việc ấy đòi hỏi kỹ thuật và sự kiên nhẫn ở mức cao nhất”, ông cho biết.

Không chỉ là thành tựu kỹ thuật, bức tranh còn là sự giao hòa giữa truyền thống và khát vọng mới. Nhà phê bình mỹ thuật Mai Thị Ngọc Oanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Mỹ thuật Việt Nam chia sẻ, trong dòng chảy văn hóa dân tộc, sơn mài là chất liệu đặc trưng, kết tinh của sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và trí tuệ Việt.

“Việt Nam đã có những danh họa sơn mài được quốc tế biết đến, nhưng đây là lần đầu tiên một tác phẩm sơn mài Việt Nam được công nhận kỷ lục Guinness thế giới. Đây không chỉ kỷ lục về kích thước, mà còn minh chứng cho sức sáng tạo, bản lĩnh và tinh thần dám vượt qua giới hạn của nghệ sĩ Việt”, nhà phê bình Mai Thị Ngọc Oanh nhận định.

Hội Mỹ thuật Việt Nam trao k ỷ niệm chương cho họa sĩ Chu Nhật Quang

Bức tranh “Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập” vì thế không chỉ là tác phẩm nghệ thuật, mà còn là biểu tượng của niềm tự hào dân tộc, nơi kỹ thuật, cảm xúc và khát vọng được hòa quyện thành một thông điệp sâu sắc: nghệ thuật Việt Nam luôn có thể vươn tầm thế giới, khi mang trong mình tình yêu quê hương và lòng tôn kính những giá trị thiêng liêng nhất.

Đại diện Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới cho biết: “Kỷ lục này xác lập dựa trên quá trình đo đạc chính xác của các chuyên gia độc lập, qua đó xác nhận tổng diện tích bức tranh là 2,4m x 7,2m và kết quả cho thấy đây là bức tranh sơn mài lớn nhất từng thực hiện”.

MAI AN