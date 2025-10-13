Đạo diễn Mỹ bất ngờ thử vai phim về hậu trường thi nhan sắc

Đạo diễn Aaron Toronto là một trong những gương mặt trực tiếp tham gia buổi casting bộ phim " Vương miện máu", có sự góp mặt của NSND Mỹ Uyên, NSƯT Kim Tuyến trên ghế nóng.

Buổi casting dự án phim Vương miện máu được tổ chức trong 2 ngày 12 và 13-10 tại TPHCM thu hút hàng trăm ứng viên đến ứng tuyển.

Đông đảo ứng viên đến tham gia buổi casting phim Vương miện máu. Ảnh: NSX

Trong danh sách các ứng viên, có nhiều cái tên quen thuộc: hoa hậu chuyển giới Đỗ Nhật Hà, diễn viên Trọng Nhân, Thanh Thức, Mạnh Hùng, Quang Anh, diễn viên – MC Dustin Nguyễn, hoa hậu Kiều Vũ, Top 10 Miss Grand Vietnam 2023 Trần Hồng Ngọc, KOL Thoa Thương… Các ứng viên sẽ trải qua nhiều vòng casting khác nhau từ kiểm tra hình thể, catwalk, ứng biến tình huống bất ngờ đến vòng thực hành diễn xuất.

Đặc biệt, đây là lần hiếm hoi diễn viên – đạo diễn Aaron Toronto tham gia một buổi casting một dự án điện ảnh Việt. Dù kiêm nhiệm nhiều vai trò khác nhau nhưng trước đó, đạo diễn người Mỹ vẫn được khán giả nhớ đến trong vai trò đạo diễn bộ phim Đêm tối rực rỡ.

Đạo diễn Aaron Toronto cũng đến tham gia casting, được NSƯT Kim Tuyến hỗ trợ. Ảnh: NSX

Tại buổi casting, nhiều ứng viên đã bộc lộ nội lực diễn xuất và khả năng ứng biến. Như Trọng Nhân và Thanh Thức mang đến phần thể hiện xuất thần, đầy biến hóa trong phân cảnh nhân vật nam đối diện với quá khứ tội lỗi. Cả hai cho biết dù chỉ được đọc một phân đoạn ngắn nhưng đã gợi nhiều cảm hứng với bộ phim điện ảnh này.

NSND Mỹ Uyên, giám khảo khách mời bất ngờ vì thấy số lượng đông đảo các diễn viên trẻ sẵn sàng cho buổi casting từ sớm. Chị cho biết tựa đề của bộ phim lần này rất lạ và hấp dẫn, cho thấy sự tiệm cận với thị hiếu khán giả giải trí hiện nay với các sân chơi nhan sắc.

NSND Mỹ Uyên là một trong số giám khảo buổi casting. Ảnh: NSX

Trong khi đó, NSƯT Kim Tuyến và hoa hậu – diễn viên Kỳ Hân liên tục đưa ra những yêu cầu cao đối với diễn viên tham dự casting. NSƯT Kim Tuyến nhiều lần phân tích sâu tâm lý nhân vật để thí sinh có nhiều cơ hội thể hiện bản lĩnh và sức sáng tạo trong diễn xuất.

Phim Vương miện máu pha trộn giữa yếu tố trinh thám, ly kỳ và tâm linh. Phim không dừng lại ở hành trình nỗ lực đến vinh quang trong các đấu trường nhan sắc mà còn khai thác góc khuất phía sau hậu trường, với không ít chiêu trò khó lường, thậm chí đẫm máu.

Hoa hậu chuyển giới Đỗ Nhật Hà là một trong số các ứng viên đến casting. Ảnh: NSX

Đây là dự án điện ảnh đầu tay của nhà sản xuất Anna House Productions, đơn vị cũng đồng thời là đội ngũ lên ý tưởng và xây dựng kịch bản cho bộ phim lần này.

Theo ê-kíp, phim quy tụ đội ngũ sản xuất gồm nhiều cái tên trong và ngoài nước. Phim dự kiến ra rạp trong năm 2026.

HẢI DUY