Hương vị ngọt ngào từ Trung Đông

Từ một món ăn vặt địa phương ra mắt năm 2021 của thương hiệu Fix Dessert Chocolatier đến từ Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), chocolate Dubai đã vươn mình thành hiện tượng quốc tế, góp phần định hình lại xu hướng thưởng thức chocolate trên toàn cầu. Sự kết hợp tinh tế giữa giá trị dinh dưỡng và trải nghiệm vị giác độc đáo từ lớp vỏ sữa dày mịn, phần nhân hạt dẻ cười béo ngậy, hòa quyện sốt bơ vừng và sợi mì kadayif giòn rụm tạo nên cảm giác “đa tầng”, vị giòn, mượt, béo, thơm. Sự kết hợp này tạo ra một trải nghiệm hương vị độc đáo khó có thể sao chép, mang lại cho sản phẩm một điểm khác biệt rõ ràng trong một thị trường bánh kẹo. Cacao trong chocolate chứa theobromine, một chất giúp kích thích nhẹ nhàng hệ thần kinh trung ương, giúp bạn tỉnh táo mà không gây ra lo lắng hay mất ngủ như caffeine. Điều này giúp chocolate Dubai trở thành món ăn nhẹ hoàn hảo cho những lúc cần thư giãn hoặc nạp thêm năng lượng.

Chocolate Dubai của Fix Dessert Chocolatier. Ảnh: FIX DESSERT CHOCOLATIER

Trên mạng xã hội, các doanh nghiệp Dubai đã nhanh chóng tiếp cận và phát triển xu hướng này bằng cách đầu tư vào đổi mới, bao gồm công nghệ sản xuất tiên tiến, tìm nguồn cung ứng bền vững và thử nghiệm thêm với các hương vị khu vực. Một số doanh nghiệp sử dụng các nguyên liệu như sữa lạc đà, mang lại lợi ích dinh dưỡng và hàm lượng lactose thấp hơn so với sữa truyền thống.

Không riêng UAE, trào lưu phát triển chocolate Dubai nhanh chóng lan rộng toàn cầu, khi nhiều thương hiệu lớn đua nhau sáng tạo phiên bản riêng, như bánh sừng bò, sữa lắc và nhiều món khác. Nhân bánh thì đa dạng với bơ đậu phộng, thạch hay trà xanh (matcha).

Tại Mỹ, hãng The Nuts Factory còn phát triển cả “hệ sinh thái” chocolate Dubai, từ hạt phủ chocolate, chà là nhúng bơ hạt dẻ cười, ly parfait nhiều tầng đến thanh chocolate phủ vàng 24k. Các thương hiệu như Moda, Magno, Leonessa, Chocolove hay Matteo’s Coffee Syrups cũng đồng loạt tung ra dòng sản phẩm lấy cảm hứng từ hương vị này. Trader Joe’s bày bán thanh chocolate Dubai do Patislove sản xuất; IHOP tung bánh pancake phiên bản giới hạn; Baskin-Robbins và Costco ra mắt các món kem và bánh. Ngay cả “ông lớn” Lindt của Thụy Sĩ cũng phát hành phiên bản chocolate Dubai giới hạn tại châu Âu, thu hút hàng dài người xếp hàng mua.

Về giá bán, chocolate Dubai được xếp vào phân khúc cao cấp, có mức giá khá đắt so với chocolate thông thường, một phần do nguồn nguyên liệu hiếm, chất lượng cao, quy trình sản xuất tinh tế và bao bì sang trọng, phù hợp để làm quà tặng đẳng cấp.

Ông Din Allall, ông chủ The Nuts Factory, cho rằng: “Đây không chỉ là trào lưu, mà là làn sóng văn hóa mới”. Theo ông Din Allall, điểm khác biệt nằm ở cả hương vị lẫn cấu trúc to, dày, ngập nhân. Giám đốc điều hành chuỗi siêu thị Stew Leonard’s (New York), ông Stew Leonard Jr., xác nhận: “Trong 50 năm kinh doanh, tôi chưa từng thấy món nào bán chạy như vậy”. Chuỗi siêu thị này thậm chí còn tung phiên bản riêng cho các dịp lễ hội, đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn từ người tiêu dùng.

Sức hút của chocolate Dubai đã phản ánh sự thay đổi trong xu hướng ẩm thực hiện đại, hướng đến đề cao trải nghiệm cảm xúc, tính sáng tạo và yếu tố văn hóa trong từng sản phẩm. Trong hành trình tìm kiếm món tráng miệng nguồn gốc từ Dubai, nhiều người dân ưa thích dòng chocolate độc đáo này cũng đã tìm mua bộ dụng cụ làm chocolate trực tuyến, tìm các sản phẩm thay thế như bánh quy theo phong cách chocolate Dubai hoặc các loại bánh nhỏ dành cho tiệc trà, hình tròn, chữ nhật hay bầu dục, cũng như các dòng bánh khác.

PHƯƠNG NAM