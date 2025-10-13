20 tác giả được giới thiệu trong bộ Truyện cổ tích hiện đại Việt Nam

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt bộ sách “Truyện cổ tích hiện đại Việt Nam” gồm 3 tập do TS Lê Nhật Ký tuyển chọn, giới thiệu hơn 60 truyện cổ tích của gần 20 tác giả Việt Nam.

Bộ Truyện cổ tích hiện đại Việt Nam

Bộ sách tập hợp các truyện cổ tích hiện đại của những tên tuổi lớn như Khái Hưng, Ngọc Giao, Tô Hoài, Nguyễn Huy Tưởng, Phạm Hổ, Thy Hạc, Vị Hồ, Niêm Lộc, Ngô Quân Miện, Đoàn Minh Tuấn, Xuân Quỳnh, Trần Hoài Dương, Nguyễn Trí Công, Trần Đức Tiến, Nguyên Hương, Lê Thị Kim Sơn…

Theo TS Lê Nhật Ký “truyện cổ tích hiện đại” là những câu chuyện mới, được sáng tác bằng tinh thần, cấu trúc và phép màu của truyện cổ tích dân gian nhưng phản ánh đời sống, tâm hồn và giá trị nhân văn của con người hiện đại.

Bắt đầu từ đầu thế kỷ XX, thể loại này được mở đường bởi các cây bút lãng mạn và hiện thực như Khái Hưng, Ngọc Giao, Thâm Tâm. Sau năm 1945, nhiều nhà văn tiếp tục kế thừa và làm mới thể loại này, tiêu biểu là Phạm Hổ, Nguyễn Huy Tưởng, Trần Hoài Dương... và gần đây là Nguyên Hương, Trần Đức Tiến cùng các tác giả trẻ.

Bộ gồm 60 tác phẩm của 20 tác giả trong nước

Trong dòng chảy văn học thiếu nhi Việt Nam, truyện cổ tích hiện đại giữ vai trò như chiếc cầu nối giữa truyền thống và hiện đại. Các câu chuyện vẫn mang tinh thần của cổ tích dân gian với phép màu, nhân vật thiện lương, kết thúc nhân quả đồng thời mở ra những góc nhìn nhân văn, bình đẳng và sáng tạo của con người thời nay.

TS Lê Nhật Ký chia sẻ: “Lâu nay, truyện cổ tích hiện đại Việt Nam thường được giới thiệu rải rác trong các tuyển tập văn xuôi thiếu nhi hoặc theo từng tác giả riêng lẻ. Với tuyển tập ‘Truyện cổ tích hiện đại Việt Nam’, bạn đọc lần đầu tiên được tiếp cận thể loại này một cách hệ thống, bao quát đầy đủ diễn biến và thành tựu cùng đóng góp của từng tác giả đối với văn học thiếu nhi nước nhà”.

Bộ sách “Truyện cổ tích hiện đại Việt Nam” ra mắt đánh dấu một nỗ lực đáng trân trọng trong việc gìn giữ và làm mới di sản cổ tích dân tộc, mang đến cho độc giả hôm nay những câu chuyện nhân văn, đậm đà bản sắc Việt.

MAI AN