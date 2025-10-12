Tiếp nối thành công đêm diễn mở màn tại Yokohama - Nhật Bản, tối qua 11-10 (giờ địa phương), Mỹ Linh cùng ê kip chính thức mang hành trình âm nhạc Mỹ Linh Xin chào Tour 2025 đến với khán giả tại Myunghwa Live Hall - Seoul, Hàn Quốc.

Mỹ Linh và Hoàng Dũng, Mỹ Anh đến với khán giả tại Nhật Bản

Hàn Quốc là điểm dừng chân thứ hai trong tour diễn châu Á, khẳng định chiến lược dài hạn đưa âm nhạc Việt Nam ra sân khấu quốc tế.

Trong suốt hơn 2 giờ đồng hồ, Mỹ Linh thể hiện gần 20 ca khúc - từ những bản hit đã đi cùng nhiều thế hệ như Trưa vắng, Hương ngọc lan, Tóc ngắn… đến những tiết mục hòa âm mới mang màu sắc quốc tế.

Mỹ Linh chia sẻ: “Khi nhìn thấy những gương mặt người Việt ở hàng ghế đầu, tôi biết mình không chỉ đang hát, mà đang gửi gắm một phần của quê hương”.

Mỹ Linh và khán giả tại Nhật Bản

Đêm nhạc có sự góp mặt của hai nghệ sĩ trẻ đại diện cho hai màu sắc âm nhạc đương đại nổi bật: Mỹ Anh, Hoàng Dũng. Mỹ Anh tiếp tục mang đến phong cách âm nhạc tiệm cận quốc tế, trong khi Hoàng Dũng làm tan chảy trái tim khán giả bằng những bản ballad sâu lắng, tự sự. Sự kết hợp này tạo nên một đêm nhạc đa thế hệ, nơi âm nhạc của Mỹ Linh hòa quyện cùng sức sống của nghệ sĩ trẻ Việt Nam.

Hoàng Dũng và Mỹ Linh đã cùng thể hiện ca khúc Người gieo mầm xanh - một sáng tác của Hứa Kim Tuyền, mang đến giai điệu ngọt ngào và ca từ giàu ý nghĩa, ca ngợi những con người thầm lặng cống hiến để gieo mầm hạnh phúc và niềm tin cho cuộc sống.

Chương trình còn có sự tham gia nghệ sĩ Hàn Quốc g0nny, với màn song ca cùng Mỹ Anh ca khúc Gentle, baby – bản tình ca R&B đã được lựa chọn vào playlist It’s a Hit! của Spotify với hơn 2,3 triệu lượt theo dõi.

Mỹ Linh và con gái Mỹ Anh

Hoàng Dũng

g0nny và Mỹ Anh

Trước đó, đêm diễn tại Yokohama đã để lại dấu ấn sâu đậm khi toàn bộ vé được bán hết, khán phòng chật kín khán giả Nhật Bản, kiều bào và bạn bè quốc tế. Tại Hàn Quốc, khán phòng cũng chật kín gồm Việt kiều, sinh viên, bạn bè Hàn Quốc và giới làm nghề.

Nhà sản xuất kiêm đạo diễn KiKi Trần - người đứng sau tour diễn, chia sẻ: "Thành công tại Nhật Bản là một sự khích lệ to lớn, nhưng đó mới chỉ là bước khởi đầu. Với Seoul, chúng tôi muốn cho thấy sự đa dạng và khả năng kết nối của nghệ sĩ Việt. Việc mời Hoàng Dũng tham gia không chỉ làm mới chương trình mà còn thể hiện rõ mục tiêu tạo một chuỗi chương trình âm nhạc trở thành cầu nối cho nhiều thế hệ nghệ sĩ Việt Nam trên con đường chinh phục thị trường quốc tế”.

TIỂU TÂN