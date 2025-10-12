Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội quyên góp 2,5 tỷ đồng ủng hộ đồng bào vùng lũ

Trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất, chương trình trình diễn trang phục dân tộc quốc tế “Bước chân Di sản” tối 11-10, đã diễn ra tại Hoàng Thành Thăng Long, mang đến một không gian nghệ thuật rực rỡ sắc màu và giàu tính nhân văn.

Màn trình diễn của các vị phu nhân Đại sứ Séc, Nhật Bản, Ukraine và Mỹ... với bộ sưu tập của các nhà thiết kế Việt Nam

Được chọn là một trong ba sự kiện trọng điểm của lễ hội, “Bước chân Di sản” với chủ đề “Sắc màu Việt Nam, nhịp điệu thế giới” tôn vinh vẻ đẹp văn hóa Việt Nam và mở rộng hành trình giao lưu quốc tế.

Chương trình quy tụ 19 bộ sưu tập truyền thống và đương đại đến từ 19 quốc gia, trong đó có phần trình diễn đặc biệt của phu nhân Đại sứ các nước: Nhật Bản, Séc, Ukraine và Mỹ. Mỗi bộ sưu tập là một câu chuyện văn hóa, thể hiện tinh thần hội nhập và tôn trọng bản sắc dân tộc.

Với sự dẫn dắt của MC Kim Nguyên Bảo và Khánh Vy, chương trình do đạo diễn Hoàng Công Cường dàn dựng công phu, kết hợp công nghệ 3D mapping, âm thanh và ánh sáng hiện đại, tạo nên hiệu ứng sân khấu mãn nhãn. Mở màn là bộ sưu tập “HaNoi in Hà Nội” của nhà thiết kế Vũ Việt Hà, tiếp đó là “Heritage in Hà Nội” của nhà thiết kế Anh Thư (Ngân An), nơi vẻ đẹp Việt được tái hiện qua họa tiết gốm Bát Tràng, nón lá và hồn sen trong âm nhạc Trịnh Công Sơn.

Phần trình diễn các bộ cổ phục Việt như “Dệt họa Vân Yên - Mị xiêm y”, “Thăng Long - dấu thời gian”, “Nguyệt hoa” cùng trang phục truyền thống của các châu lục đã tạo nên bức tranh giao hòa văn hóa đầy màu sắc và thắm đượm tình hữu nghị.

Điểm xúc động nhất của đêm diễn là phần đấu giá nghệ thuật gây quỹ ủng hộ đồng bào vùng lũ. Bức tranh “Điệu chèo cổ và tiếng sáo diều trên cánh đồng vàng” của họa sĩ Ngô Bá Hoàng được Ngân hàng SHB và Tập đoàn T&T Group đấu giá thành công với số tiền 1 tỷ đồng. Cùng với 5 bộ trang phục và các vật phẩm khác, tổng số tiền thu được là 2,5 tỷ đồng sẽ được gửi tới các địa phương chịu thiệt hại do mưa lũ để xây dựng nhà ở, trường học và công trình dân sinh.

Bức tranh được Ngân hàng SHB và Tập đoàn T&T Group đấu giá thành công với số tiền 1 tỷ đồng

Đạo diễn Hoàng Công Cường chia sẻ: “Lễ hội là nơi 48 quốc gia cùng kể câu chuyện văn hóa tại Hoàng Thành Thăng Long, đưa di sản Việt Nam ra thế giới và lan tỏa thông điệp về tình hữu nghị, sáng tạo và lòng nhân ái”.

Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội do Bộ VH-TT-DL phối hợp Bộ Ngoại giao và UBND TP Hà Nội tổ chức từ ngày 10 đến 12-10, quy tụ 45 không gian văn hóa quốc gia, 34 gian hàng ẩm thực, 23 đoàn nghệ thuật và 22 quốc gia tham dự chương trình chiếu phim quốc tế.

MAI AN