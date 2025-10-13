Triển lãm thành tựu báo chí - xuất bản chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I

Từ nay đến ngày 15-10, trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM tổ chức Triển lãm thành tựu Báo chí - Xuất bản với chủ đề “Báo chí - Xuất bản đồng hành cùng Thành phố phát triển”.

Triển lãm diễn ra tại Học viện Cán bộ TPHCM (số 324, đường Chu Văn An, phường Bình Thạnh, TPHCM) nhằm lan tỏa hình ảnh TPHCM năng động, sáng tạo, nghĩa tình; khẳng định vai trò tiên phong của Thành phố trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia - nơi tri thức, công nghệ và văn hóa gặp gỡ, cùng hướng tới một tương lai bền vững và nhân văn.

Triển lãm đang được diễn ra tại Học viện Cán bộ TPHCM

Sự kiện là hoạt động chính trị - văn hóa trọng điểm phục vụ Đại hội, nhằm giới thiệu và tôn vinh những thành tựu tiêu biểu của các cơ quan báo chí, đơn vị xuất bản Trung ương và Thành phố, thể hiện vai trò đồng hành của báo chí - xuất bản cùng Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TPHCM trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Thành phố.

Triển lãm giới thiệu hơn 300 đầu sách, ấn phẩm báo chí, hình ảnh và tư liệu đặc sắc, phản ánh sinh động chặng đường phát triển năng động, sáng tạo của nền Báo chí - Xuất bản Việt Nam trong thời kỳ chuyển đổi số.

Dịp này, nhiều cơ quan báo chí Trung ương và Thành phố đã phát hành các ấn phẩm chuyên đề đặc biệt chào mừng Đại hội, thể hiện tinh thần thi đua sôi nổi, ý chí đổi mới và niềm tin hướng về Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I.

Hình ảnh Nhà giàn DK1 xuất hiện đầy ấn tượng tại triển lãm

Không gian trưng bày được thiết kế hiện đại, kết hợp hài hòa giữa giá trị truyền thống và công nghệ, mang đến cho công chúng cái nhìn toàn diện về vai trò của báo chí và xuất bản trong việc đồng hành cùng sự phát triển của Thành phố và đất nước.

Điểm nhấn nổi bật của triển lãm là khu công trình xếp sách nghệ thuật, với các mô hình Bến Nhà Rồng, Nhà giàn DK1 và Trung tâm hành chính Bình Dương. Mỗi công trình không chỉ thể hiện sự sáng tạo trong hình thức trưng bày, mà còn mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc, tôn vinh truyền thống cách mạng, ý chí kiên cường, tinh thần vượt khó và khát vọng vươn lên của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TPHCM trên con đường hội nhập và phát triển.

Không gian của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại triển lãm

Bên cạnh đó, triển lãm cũng giới thiệu hàng loạt ấn phẩm và dự án tiêu biểu đánh dấu bước chuyển mình của ngành xuất bản và báo chí. Nổi bật là các bộ sách như Hồ Chí Minh - Tiểu sử bằng hình, Lịch sử Việt Nam bằng hình và Di sản Hồ Chí Minh được số hóa đồng bộ, phát hành dưới dạng sách nói, sách điện tử, ứng dụng nghe đọc thông minh, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận tri thức cho công chúng trong kỷ nguyên số.

Ở lĩnh vực báo chí, nhiều mô hình tòa soạn hội tụ, hệ thống dữ liệu số và công nghệ phát thanh - truyền hình ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) được giới thiệu, giúp khách tham quan trải nghiệm quy trình sản xuất tin tức hiện đại. Những không gian này cho thấy sự đổi mới sâu sắc trong cách thức làm báo - từ khâu thu thập thông tin, xử lý dữ liệu đến sản xuất nội dung đa nền tảng, đáp ứng xu thế truyền thông số toàn cầu.

Không gian của Thông tấn xã Việt Nam tại triển lãm

Ngoài hoạt động chào mừng Đại hội, Triển lãm thành tựu Báo chí - Xuất bản còn là biểu tượng của tinh thần hội nhập và khát vọng chuyển mình của TPHCM trong giai đoạn mới. Mỗi ấn phẩm, mỗi không gian trưng bày là một câu chuyện về đổi mới, về cách ngành văn hóa - truyền thông góp phần làm giàu bản sắc Thành phố, đưa tri thức và thông tin đến gần hơn với công chúng.

QUỲNH YÊN