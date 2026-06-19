Tôn vinh những người làm báo đồng hành cùng sự phát triển của TPHCM

72 tác phẩm xuất sắc được vinh danh tại Giải Báo chí TPHCM lần thứ 44 đã khẳng định chất lượng, bản lĩnh và sức sáng tạo của đội ngũ người làm báo Thành phố, tiếp tục lan tỏa những giá trị tích cực phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển TPHCM.

Chiều 19-6, tại Nhà hát Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM, Hội Nhà báo TPHCM tổ chức chương trình kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 – 21-6-2026) và trao Giải Báo chí TPHCM lần thứ 44 năm 2026.

Lãnh đạo Thành ủy TPHCM trao lẵng hoa chúc mừng 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Tham dự chương trình có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; lãnh đạo Hội Nhà báo TPHCM; lãnh đạo các cơ quan báo chí cùng đông đảo nhà báo, phóng viên, biên tập viên...

Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM Nguyễn Tấn Phong phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tại buổi lễ, nhà báo Nguyễn Tấn Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM, đã ôn lại truyền thống vẻ vang hơn một thế kỷ của nền báo chí Cách mạng Việt Nam, kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập Báo Thanh Niên và ra số đầu tiên vào ngày 21-6-1925.

Phát huy truyền thống đó, đội ngũ những người làm báo TPHCM luôn phát huy tinh thần dấn thân, trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp, đồng hành cùng sự phát triển của thành phố, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết chúc mừng đội ngũ người làm báo nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM chúc mừng đội ngũ người làm báo nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, chặng đường 101 năm lịch sử báo chí Cách mạng Việt Nam là minh chứng sinh động cho vai trò to lớn của báo chí đồng hành cùng dân tộc.

Lãnh đạo Thành phố luôn ghi nhận đội ngũ những người làm báo đã và đang không ngừng sáng tạo, dấn thân, tạo nên một diện mạo báo chí hiện đại, nhân văn, gần dân; góp phần quan trọng kiến tạo niềm tin, xây dựng sự đồng thuận, lan tỏa khát vọng phát triển của TPHCM và cả nước.

Trên hành trình mới sắp tới, trước những yêu cầu và bước chuyển mình lịch sử, lãnh đạo Thành phố tin tưởng và mong muốn đội ngũ những người làm báo sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang; luôn giữ vững bản lĩnh, đề cao trách nhiệm chính trị, trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp.

"Chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục sáng tạo, cống hiến, vững vàng tiến bước trong kỷ nguyên mới; góp phần xây dựng nền báo chí Cách mạng Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ cho sự nghiệp xây dựng, phát triển và hội nhập của đất nước, cũng như của TPHCM thân yêu", đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết nhấn mạnh.

Dịp này, 72 tác phẩm báo chí xuất sắc của các tác giả, nhóm tác giả đã được vinh danh, ghi nhận những đóng góp của đội ngũ người làm báo đối với sự phát triển của Thành phố và đất nước.

Giải thưởng được trao ở các nhóm: Xây dựng Đảng; Công trình tập thể; Phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, phim tài liệu; Chính luận; Phỏng vấn, tường thuật, ghi nhanh; Tin và ảnh báo chí.

Giải Báo chí Thành phố lần thứ 44 - năm 2026 đã đón nhận 290 tác phẩm báo chí gửi về tham gia giải. Ban tổ chức giải đã xét chọn và quyết định trao giải thưởng cho 72 tác phẩm. Trải qua 44 năm tổ chức, Giải Báo chí TPHCM đã khẳng định uy tín và vị thế là giải thưởng nghề nghiệp có chất lượng cao, trở thành động lực để đội ngũ người làm báo không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng tác phẩm, góp phần phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền, xây dựng và phát triển TPHCM trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo thành phố trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc

Lãnh đạo Thành phố chụp ảnh lưu niệm cùng các tác giả, nhóm tác giả, phóng viên, biên tập viên

Lãnh đạo Thành phố chụp ảnh lưu niệm cùng Ban biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng và nhóm tác giả đạt giải

Báo Sài Gòn Giải Phóng đạt 10 giải, gồm 1 giải nhất, 3 giải nhì, 4 giải ba và 2 giải khuyến khích. Trong đó, loạt bài “KOL/KOC: Mặt trái của hào quang và khoảng trống pháp lý” (nhóm tác giả Nguyễn Văn Tuấn, Võ Thị Thắm, Trần Thị Thu Hà, Bùi Nguyễn Anh Thư) đạt giải nhất. 3 giải nhì gồm: Ấn phẩm SGGP đặc biệt 30-4-2026 về 50 năm thành phố Sài Gòn – Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, với chủ đề Rạng rỡ tên vàng; loạt bài "TPHCM: Kỳ vọng kiến tạo hình ảnh “đô thị toàn cầu” từ những dòng kênh" (nhóm tác giả: Phạm Ngọc Thanh Tâm, Ngô Thanh Chiêu) và loạt bài "Ảo vọng quyền lực trong thế giới mạng" (nhóm tác giả: Lê Hoàng Việt Lâm, Hoàng Diệp Hằng, Võ Thị Hồng Hiệp).

TÂM TRANG - HOÀNG HÙNG