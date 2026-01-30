Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2026) và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, sáng 29-1, tại Nghệ An, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền Chung Sơn - Đền thờ Gia tiên Bác Hồ và tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An).

Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn vô hạn công lao to lớn của Người, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đấu tranh cho hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân dân thế giới.

Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác kính báo với Bác về thành công rất tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đại hội tiếp tục khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, ý chí tự chủ chiến lược, tinh thần tự lực, tự cường; khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; củng cố niềm tin vững chắc của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vào con đường mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam đã lựa chọn.

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền Chung Sơn thờ gia tiên Bác Hồ (Ảnh: TTXVN)

Thực hiện di huấn thiêng liêng của Người, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác nguyện hứa tiếp tục đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, quyết tâm thực hiện thành công nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, biến khát vọng thành hiện thực, đưa đất nước tiến mạnh, tiến vững chắc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội; nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người.

Sáng cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Đến dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Xô viết Nghệ Tĩnh, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân sâu sắc công lao to lớn của các bậc tiền bối cách mạng, các thế hệ đi trước đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.

