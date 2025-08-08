Tổng Bí thư Tô Lâm: Ngành Tài chính xác lập mô hình tăng trưởng mới, tạo chuyển biến mạnh mẽ

Sáng 8-8, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tài chính Việt Nam (28-8-1945 - 28-8-2025). Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Dự lễ có các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; các nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Nguyễn Thị Kim Ngân; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang; Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên; cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các cơ quan của Quốc hội, lãnh đạo các địa phương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Tài chính qua các thời kỳ; đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tài chính, sáng 8-8. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham quan khu trưng bày ảnh về truyền thống, thành tựu của ngành Tài chính. Ảnh: QUANG PHÚC

Ngày 28-8-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh thành lập Chính phủ cách mạng lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa gồm 13 bộ, trong đó có Bộ Tài chính. Kể từ đó, ngày 28-8 hàng năm trở thành ngày truyền thống của ngành.

Phát chỉ đạo tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những cống hiến, nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành tài chính; đồng thời nhấn mạnh, trong mọi giai đoạn lịch sử, ngành tài chính luôn giữ vai trò tham mưu chiến lược, tổng hợp về kinh tế - xã hội, đồng thời động viên, quản lý, phân bổ nguồn lực, bảo đảm cho các nhiệm vụ kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tài chính, sáng 8-8. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư nêu rõ, bối cảnh mới đặt ra những đòi hỏi cao, cấp thiết đối với ngành Tài chính. Nền kinh tế của nước ta có bứt phá, vươn lên mạnh mẽ được hay không có vai trò hết sức quan trọng của ngành Tài chính. Do đó, ngành Tài chính cần tập trung giải quyết dứt điểm các “điểm nghẽn”, nút thắt về thể chế phát triển; xác lập mô hình tăng trưởng mới lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tài chính, sáng 8-8. Ảnh: QUANG PHÚC

Bên cạnh đó, ngành Tài chính cần xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách tài chính - ngân sách nhà nước; nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực hiện pháp luật với quan điểm thể chế là “đột phá của đột phá”, là động lực phát triển; tiên phong trong việc hiện thực hóa các chủ trương, nghị quyết quan trọng của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Độc lập hạng Nhất tặng Bộ Tài chính, sáng 8-8. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư yêu cầu ngành Tài chính cần bám sát, đánh giá đúng tình hình kinh tế trong nước, thế giới; chủ động phân tích, nhận định tác động từ các chính sách tài khóa tiền tệ để kịp thời tham mưu Chính phủ có kịch bản, giải pháp chủ động trong điều hành thu chi ngân sách nhà nước; tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách nhà nước; quản lý chặt chẽ thu ngân sách nhà nước, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời; điều hành chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, hiệu quả; có giải pháp huy động hiệu quả hơn nữa nguồn lực cho phát triển thị trường tài chính, thị trường vốn, thị trường chứng khoán, nguồn lực kinh tế trong nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: QUANG PHÚC

Cùng với đó, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; cải thiện môi trường đầu tư, giảm thủ tục hành chính để thu hút vốn FDI chất lượng cao; quản lý và sử dụng hiệu quả tài sản công, tăng cường minh bạch, hiệu quả trong khai thác, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp; chú trọng và duy trì các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân, để cùng với kinh tế phát triển là đời sống của nhân dân phải tốt hơn, toàn diện hơn trên tất cả các mặt.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho ngành Tài chính vì những thành tựu và đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính.

LƯU THỦY