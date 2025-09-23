Tổng Bí thư Tô Lâm: Phát huy đặc trưng quý giá của Việt Nam là không có xung đột tôn giáo, dân tộc

Tổng Bí thư yêu cầu phát huy đặc trưng quý giá của Việt Nam là không có xung đột tôn giáo, dân tộc để phát triển các khối đại đoàn kết; củng cố văn hóa khoan dung, hòa hiếu đồng thuận, biến khác biệt thành đặc thù, thành nguồn lực phát triển đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: VIẾT CHUNG

Sáng 23-9, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã khai mạc với sự tham dự của 346 đại biểu đại diện cho hơn 5.000 đảng viên trong Đảng bộ.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Mặt trận là nhân dân. Mặt trận là nơi quy tụ rộng rãi nhất quần chúng - người lao động, nông dân, phụ nữ, phụ lão, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng, cựu chiến binh; đồng bào các dân tộc, các tôn giáo; trí thức, doanh nhân, văn nghệ sĩ; người Việt Nam ở nước ngoài. Sức mạnh của Mặt trận chính là sức mạnh của lòng dân. Truyền thống của Mặt trận là đoàn kết. Đoàn kết để dựng nước, giữ nước, phát triển đất nước; đoàn kết để ổn định xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện những mục tiêu lớn của dân tộc.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tổng Bí thư đề nghị Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhất quán 3 quan điểm chỉ đạo. Thứ nhất, lấy nhân dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của đổi mới. Mọi nghị quyết, chương trình hành động phải trả lời: ích lợi thiết thực gì cho dân, cho từng nhóm yếu thế, cho từng cộng đồng cụ thể.

Thứ hai, kết hợp dân chủ - kỷ cương - pháp quyền. Mở rộng dân chủ ở cơ sở, thúc đẩy đối thoại xã hội, song hành với kỷ cương thực thi, thượng tôn pháp luật, tôn trọng khác biệt.

Thứ ba, chuyển từ phong trào hình thức sang kết quả thực chất, dựa trên dữ liệu, số liệu; ưu tiên các mô hình có khả năng nhân rộng nhanh, chi phí hợp lý, tác động lớn đến đời sống, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: VIẾT CHUNG

Biến khác biệt thành đặc thù, thành nguồn lực phát triển đất nước

Tổng Bí thư đề nghị Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương tập trung thực hiện 6 trọng tâm. Trong đó, xóa bỏ hành chính hóa tổ chức Mặt trận; củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, “không ai bị bỏ lại phía sau”. Tổng Bí thư đề nghị thiết kế mạng lưới đại diện và tham gia đa tầng, đa kênh cho công nhân, nông dân thế hệ mới, thanh niên trên nền tảng số, phụ nữ, người yếu thế, đồng bào tôn giáo, dân tộc; thúc đẩy đoàn kết tôn giáo; đoàn kết dân tộc; các dân tộc anh em đều là “con Rồng cháu Tiên”, anh em cùng một mẹ cha.

Mặt trận tổ chức “Tháng nghe dân nói” ở tất cả các cấp, các vùng miền; thiết lập bản đồ tương tác vấn đề dân sinh. Tổng Bí thư yêu cầu phát huy đặc trưng quý giá của Việt Nam là không có xung đột tôn giáo, dân tộc để phát triển các khối đại đoàn kết; củng cố văn hóa khoan dung, hòa hiếu đồng thuận, biến khác biệt thành đặc thù, thành nguồn lực phát triển đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tại đại hội. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đề nghị Mặt trận chăm lo đời sống nhân dân với 6 trọng điểm dân sinh và giao trách nhiệm cho từng tổ chức: việc làm - tiền lương - an toàn lao động (giao Công đoàn); sinh kế nông thôn xanh - nông nghiệp số - chuỗi giá trị (Hội Nông dân); an sinh gia đình - bình đẳng giới - phòng chống bạo lực (Hội Liên hiệp Phụ nữ); thanh niên khởi nghiệp - kỹ năng số - tình nguyện cộng đồng (Đoàn Thanh niên); đền ơn đáp nghĩa - trật tự, kỷ cương cộng đồng (Cựu Chiến binh, Cựu Công an nhân dân).

Song song đó, thiết lập Quỹ trợ giúp khẩn cấp cộng đồng cấp tỉnh; thí điểm bảo hiểm rủi ro cộng đồng cho các nhóm dễ tổn thương; liên kết tôn giáo, doanh nghiệp, nhà hảo tâm vào chuỗi phúc lợi xã hội minh bạch, có kiểm toán xã hội. Các tổ chức chính trị, xã hội hoạt động theo đúng tiêu chí, mục đích, thể hiện rõ tính đại diện, tính quần chúng, xã hội - nhân văn, tự nguyện - dân chủ; vì mục tiêu cao cả của dân tộc, đất nước và nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tránh phong trào hình thức, hội họp dày, báo cáo đẹp nhưng kết quả mỏng

Tổng Bí thư cũng yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động đoàn thể. “Tuyệt đối tránh phong trào hình thức, hội họp dày, báo cáo đẹp nhưng kết quả mỏng. Các tổ chức, đoàn thể chính trị xã hội là “ngôi nhà chung” của từng nhóm cộng đồng xã hội hoạt động theo chuyên môn, ngành nghề, lĩnh vực sao cho thật đoàn kết, đậm đà bản sắc, mang tính nghề nghiệp cao...”, Tổng Bí thư nêu.

Đồng chí Tô Lâm cũng yêu cầu thể chế hóa thành quy trình bắt buộc đối với chủ trương: dân biết - dân bàn - dân làm - dân kiểm tra - dân giám sát - dân thụ hưởng. Ban hành bộ tiêu chí “3 công khai - 3 giám sát”: công khai mục tiêu - nguồn lực - tiến độ; giám sát bởi nhân dân - mặt trận - báo chí. Mọi chương trình an sinh có mốc thời hạn, chuẩn đầu ra, chỉ số tác động; kết thúc mỗi quý phải đánh giá công khai, lấy ý kiến người thụ hưởng với sự tham gia của đại diện người lao động, doanh nghiệp, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể.

Đừng để nghị quyết “đẹp trên giấy”

Để các trọng tâm trên đi vào cuộc sống, Tổng Bí thư cho rằng, phải có bản sắc Mặt trận, mang tính đặc thù của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đừng để nghị quyết “đẹp trên giấy”; nghị quyết phải để mọi người đều biết cần làm gì ngay ngày mai, tuần tới, quý tới.

Tổng Bí thư gợi mở một số mốc triển khai sớm như trong 3 tháng sau Đại hội: hoàn thành kiện toàn tổ chức, khai trương “Cổng Mặt trận số”, chọn mỗi tỉnh/thành 1 mô hình điểm về đối thoại xã hội và 1 mô hình điểm về an sinh cộng đồng...

Tổng Bí thư nhấn mạnh, trong mọi thời kỳ, lòng dân yên thì xã tắc bền. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin nhân dân, giữ gìn bản sắc văn hóa, thúc đẩy sáng tạo và nhân ái - đó là những tuyến phòng thủ mềm nhưng vô cùng vững chắc của quốc gia. Mặt trận là nơi đan sợi dây kết nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; là nơi biến chủ trương đúng thành hành động đúng, kết quả đúng.

"Điều tôi mong muốn nhất ở nhiệm kỳ này là thấy rõ sự đổi thay ở cơ sở: họp ít hơn; làm việc, hành động nhiều hơn; ít khẩu hiệu hơn, nhiều kết quả hơn; ít thủ tục hơn, nhiều nụ cười của nhân dân hơn”, Tổng Bí thư nêu.

Tổng Bí thư kêu gọi biến nghị quyết thành hiện thực cuộc sống, biến kỳ vọng thành thành quả, để khối đại đoàn kết toàn dân tộc thực sự là nguồn lực vô tận cho một Việt Nam phát triển phồn vinh, hạnh phúc, vững bước hướng tới hai mục tiêu 100 năm mà Đảng đã đề ra, nhân dân mong đợi.

Đại biểu có tuổi cao nhất là đồng chí Nguyễn Hữu Thỉnh, thuộc Đảng bộ Cơ quan Trung ương Hội Nhà văn Việt Nam: 83 tuổi 7 tháng. Đại biểu có tuổi trẻ nhất là đồng chí Vương Quang Mạnh, thuộc Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 23 tuổi 6 tháng. Đại biểu có tuổi Đảng cao nhất là đồng chí Nguyễn Hữu Thỉnh, thuộc Đảng bộ Cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam: 56 năm 5 tháng.

LÂM NGUYÊN