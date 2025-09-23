Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Sáng 23-9, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã khai mạc với sự tham dự của 346 đại biểu đại diện cho hơn 5.000 đảng viên trong Đảng bộ. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Tham dự đại hội còn có Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Đặc biệt, đại hội có sự tham dự của 346 đại biểu chính thức, những đảng viên ưu tú đại diện cho hơn 5.000 đảng viên của 25 chi, đảng bộ trong toàn Đảng bộ.

Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nêu rõ, Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030 là đại hội đầu tiên thực hiện theo mô hình mới, lãnh đạo toàn diện hoạt động của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, đại biểu dự Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, thực hiện nghi thức chào cờ

Với chủ đề "Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức lãnh đạo; tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng lòng, chung sức bước vào kỷ nguyên phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc", Đại hội có nhiệm vụ đánh giá toàn diện, sâu sắc kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu nhiệm kỳ 2025 - 2030; kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, góp ý kiến đối với dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; triển khai các quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Đổi mới - Phát triển”, đồng chí Đỗ Văn Chiến đề nghị đại hội quán triệt sâu sắc và thực hiện thật tốt tư tưởng chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư mà đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm khi trao quyết định thành lập Đảng bộ và thành lập cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã chỉ đạo: “mô hình mới phải có tư duy mới, cách làm mới, tạo được kết quả mới”.

Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Đại hội sẽ đề ra được phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; làm tốt vai trò nòng cốt chính trị, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, củng cố, tăng cường, phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng lòng, chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.

Tại phiên chính thức, Đoàn Chủ tịch sẽ trình bày Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025; Dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng nghe báo cáo công tác nhân sự cấp ủy của Đảng bộ và công bố danh sách đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, thực hiện nghi thức chào cờ

Trước đó, trong phiên trù bị ngày 22-9, đại hội đã thảo luận góp ý vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Có 5 vấn đề lớn mà đại hội quan tâm, trong đó đề cập đúng mức đến vị trí, vai trò, từ đó củng cố và phát triển kinh tế tập thể cùng với kinh tế nhà nước trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân.

Bên cạnh đó, Việt Nam đang đối mặt với vấn đề già hóa dân số với khoảng 16,1 triệu người cao tuổi, chiếm trên 16% dân số. Do đó, cần có các chính sách toàn diện để chăm sóc người cao tuổi, bao gồm việc phòng chống sự cô đơn và tổn thương tinh thần ở người già.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu khai mạc đại hội

Các ý kiến tại phiên trù bị cũng đề nghị quan tâm đúng mức đến công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử, giáo dục truyền thống, đặc biệt là cho thế hệ trẻ; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cần xây dựng đội ngũ có trí tuệ, bản lĩnh, sắc sảo về chuyên môn nhiệm vụ, thích ứng với công nghệ số; đấu tranh bảo vệ quan điểm tư tưởng của Đảng, nhất là trên không gian mạng.

Đại hội cho rằng cần đề ra các giải pháp căn cơ, khả thi để huy động nguồn lực từ nhân dân và các thành phần kinh tế nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và phát triển đất nước.

