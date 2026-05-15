Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương ra mắt 5 công ty con

Tối 15-5, Tổng Công ty Nước – Môi trường Bình Dương (BIWASE) tổ chức lễ ra mắt 5 công ty con trong lĩnh vực cấp nước.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh trao hoa chúc mừng lãnh đạo BIWASE

BIWASE chính thức công bố thành lập: Công ty TNHH MTV Nước Dĩ An BIWASE, Công ty TNHH MTV Nước Khu liên hợp Bình Dương BIWASE, Công ty TNHH MTV Nước Tân Uyên BIWASE, Công ty TNHH MTV Nước Bàu Bàng BIWASE và Công ty CP Nước BIWASE Tây Ninh.

Ông Nguyễn Văn Thiền, Chủ tịch HĐQT BIWASE cho biết, việc ra mắt các công ty con là dấu mốc quan trọng trong hành trình hơn 35 năm hình thành và phát triển của doanh nghiệp, từ Xí nghiệp Điện nước Sông Bé đến mô hình tổng công ty hoạt động đa ngành trong lĩnh vực cấp nước, môi trường và hạ tầng đô thị.

Hội Cấp thoát nước Việt Nam tặng hoa chúc mừng

Theo ông Nguyễn Văn Thiền, mô hình mới sẽ giúp BIWASE tăng tính chủ động trong điều hành, nâng cao hiệu quả quản trị, phát huy chuyên môn từng đơn vị, đồng thời tạo nền tảng để doanh nghiệp tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động trong giai đoạn tới.

Ông Trần Chiến Công, Tổng Giám đốc BIWASE cho biết, 8 chi nhánh cấp nước trực thuộc trước đây được tổ chức lại thành 4 công ty con theo định hướng quản trị hiện đại và chuyên nghiệp hơn.

BIWASE ra mắt bộ máy điều hành của 5 công ty mới

Riêng Công ty CP Nước BIWASE Tây Ninh được hình thành sau khi BIWASE hoàn tất nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty CP Cấp nước Phú Hưng Long vào cuối năm 2025.

Sau khi hình thành 5 công ty mới, BIWASE hiện có 16 công ty con, 11 công ty liên kết và 4 công ty có vốn góp, tham gia thành viên HĐQT. Đây là bước đi nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, thích ứng yêu cầu phát triển mới và hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Tại buổi lễ, BIWASE cũng ra mắt bộ máy điều hành của 5 công ty mới, đồng thời kỳ vọng đội ngũ lãnh đạo tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, trách nhiệm, xây dựng hệ thống cấp nước an toàn, ổn định, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Dịp này, BIWASE trao giải cho các cặp vận động viên xuất sắc tại Giải Tennis tranh cúp BIWASE mở rộng năm 2026

Phát biểu chúc mừng tại chương trình, ông Nguyễn Ngọc Điệp, Chủ tịch Hội Cấp thoát nước Việt Nam đánh giá cao chiến lược tái cấu trúc của BIWASE, cho rằng việc chuyên môn hóa hoạt động sẽ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng hiệu quả quản trị và tạo động lực phát triển cho ngành cấp thoát nước trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ.

TÂM TRANG

