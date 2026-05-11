Chấn chỉnh tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng lề đường ở chợ Long Hải

Sáng 11-5, các lực lượng chức năng xã Long Hải (TPHCM) phối hợp ra quân xử lý các trường hợp buôn bán lấn chiếm lòng lề đường tại khu vực chợ hải sản. Qua đó góp phần xây dựng nơi đây trở thành điểm du lịch văn minh, sạch đẹp và an toàn.

Trong buổi ra quân, lực lượng chức năng đã tuyên truyền các hộ kinh doanh hiểu rõ việc buôn bán đúng nơi quy định không chỉ giúp thông thoáng mà còn đảm bảo an toàn cho tiểu thương, người dân và du khách khi đến mua sắm tại chợ. Cụ thể, lực lượng chức năng yêu cầu bà con di chuyển hàng hóa, vật dụng vào đúng các ô, sạp được bố trí, chấm dứt tình trạng cảnh mua bán mất trật tự và ảnh hưởng vệ sinh môi trường từ nước thải.

Theo Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Long Hải, nhằm tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh hải sản có nơi buôn bán ổn định, đơn vị đã bố trí khu vực riêng với khoảng 140 ô, sạp dành cho mặt hàng hải sản.

THÀNH HUY