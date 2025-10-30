Hỗ trợ phiếu mua hàng điện tử cho 200.000 người lao động tham gia Chợ Tết Công đoàn

Ngày 30-10, Ban Quan hệ lao động thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thông tin: Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ông Phan Văn Anh vừa ký ban hành kế hoạch tổ chức Chương trình “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026” (trực tuyến).

Chương trình hướng tới mục tiêu mang tết đầm ấm, đủ đầy đến đoàn viên công đoàn và người lao động trên cả nước, đồng thời kết nối các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất trong nước cung cấp hàng hóa, sản phẩm tiêu dùng chất lượng, giá ưu đãi, góp phần hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Bà Trần Thị Thanh Hà, Phó trưởng Ban Quan hệ lao động Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ hỗ trợ các đoàn viên công đoàn bằng tiền thông qua phiếu mua hàng điện tử (e-voucher) để đoàn viên công đoàn mua hàng hóa, sản phẩm tiêu dùng tại website chính thức (địa chỉ: https://chotet.congdoan.vn/) hoặc ứng dụng trên thiết bị thông minh của Chương trình (trên hệ điều hành IOS hoặc Android).

Thời gian dự kiến tổ chức chương trình này là từ 0 giờ ngày 20-12-2025 đến 24 giờ ngày 3-2-2026. Theo dự kiến, có 200.000 người lao động được hỗ trợ từ chương trình ý nghĩa này, với mức hỗ trợ là 500.000 đồng/người.

Chợ Tết Công đoàn của người lao động. Ảnh minh họa

Đối tượng được hỗ trợ là đoàn viên công đoàn có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, tích cực tham gia các hoạt động công đoàn, hoặc có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp, đặc biệt là đoàn viên ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Các đoàn viên từng được hỗ trợ tham gia chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2025” nhưng vì lý do khách quan chưa nhận được hàng hóa, sản phẩm cũng được ưu tiên trong đợt năm nay. Kinh phí thực hiện chương trình này do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cấp từ nguồn tài chính công đoàn, đồng thời huy động thêm nguồn lực xã hội hóa.

PHÚC HẬU