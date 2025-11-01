Công đoàn Việt Nam hỗ trợ hơn 2.500 đoàn viên, lao động về quê đón Tết Bính Ngọ 2026

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã phê duyệt kế hoạch hỗ trợ 2.500 đoàn viên, người lao động ở miền Nam về quê ở miền Trung, miền Bắc đón tết và quay lại làm việc dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-TLĐ của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về chăm lo tết cho đoàn viên và người lao động, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu vừa ký ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động hỗ trợ phương tiện đưa người lao động về quê đón tết và quay lại làm việc dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Mục tiêu của kế hoạch là cụ thể hóa các nhiệm vụ chăm lo tết, giảm bớt gánh nặng tài chính cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn hoặc đoàn viên đã có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, đồng thời bảo đảm an toàn giao thông dịp tết. Tổng Liên đoàn yêu cầu việc hỗ trợ đúng đối tượng, chọn phương tiện phù hợp và huy động tối đa nguồn lực xã hội hóa để triển khai tiết kiệm, đúng quy định.

Đối tượng được hỗ trợ là đoàn viên, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn trước ngày 31-10-2025 tại TPHCM, Đồng Nai và Tây Ninh, có quê từ Đà Nẵng trở ra Bắc. Tiêu chí lựa chọn ưu tiên người có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mắc bệnh hiểm nghèo, bị mất việc, bị nợ lương, là thân nhân người có công, người dân tộc thiểu số hoặc người ở vùng bị thiên tai.

Đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, những người có thành tích xuất sắc, đã được tặng bằng khen và các giải thưởng của các liên đoàn lao động tỉnh, thành phố… trong giai đoạn 2020 - 2025 cũng thuộc diện được xem xét hỗ trợ.

Đặc biệt, đoàn viên nhiều năm chưa về quê sẽ được ưu tiên lựa chọn tham gia các chương trình: từ 3 năm trở lên đối với “Chuyến bay Công đoàn - Xuân 2026” và từ 2 năm trở lên đối với “Chuyến tàu Công đoàn - Xuân 2026”. Người được hỗ trợ phải cam kết trở lại làm việc sau kỳ nghỉ tết.

Theo kế hoạch đã phê duyệt, Tổng Liên đoàn sẽ phân bổ 500 vé máy bay một chiều và 500 suất quà trị giá 300.000 đồng (tiền mặt) cho Liên đoàn Lao động TPHCM, Đồng Nai và Tây Ninh.

Các chuyến bay khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất trong thời gian từ ngày 12 đến 16-2-2026 (tức ngày 25 đến 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ), hạ cánh tại các sân bay Nội Bài, Vinh và Phú Bài. Mỗi người lao động được đi kèm một thân nhân.

Song song đó, chương trình “Chuyến tàu Công đoàn - Xuân 2026” sẽ hỗ trợ 2.000 vé tàu khứ hồi cùng 2.000 suất quà trị giá 300.000 đồng/suất. Các chuyến tàu xuất phát từ các nhà ga: Sài Gòn, Dĩ An và Biên Hòa từ ngày 10 đến 16-2-2026, chiều về từ 20-2 đến 1-3-2026. Mỗi người được đi kèm tối đa 3 thân nhân.

Kinh phí thực hiện các chương trình nêu trên được trích từ nguồn tài chính công đoàn của Tổng Liên đoàn và các nguồn xã hội hóa, đối tác ký kết hợp tác.

Kế hoạch này nhằm đảm bảo mọi đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn được đón Tết sum vầy, an toàn và trở lại làm việc đúng thời gian.

PHÚC VĂN