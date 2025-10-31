Tổng lực giúp dân ổn định cuộc sống

Sáng 31-10, ngay sau khi nước rút, các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng nhanh chóng có mặt tại những khu vực ngập nặng để hỗ trợ địa phương tổng dọn vệ sinh, thu gom bùn đất, rác thải. Lực lượng bộ đội tập trung giúp các trường học, nhà văn hóa và nhiều hộ dân ở xã Đại Lộc sớm ổn định sinh hoạt, chuẩn bị đón học sinh trở lại trường.

Giữa tâm lũ, hơn 11.800 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 5 cùng hàng trăm phương tiện, ca nô, xuồng máy, xe chuyên dụng đã băng lũ cứu hộ, sơ tán người dân, vận chuyển lương thực và nhu yếu phẩm đến những vùng bị cô lập.

Các chiến sĩ triển khai phương án dọn dẹp ngay sau khi lũ rút

Mưa lớn kéo dài từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi khiến 54 xã, phường chìm trong biển nước; 107 điểm sạt lở đất vùi lấp hàng chục ngôi nhà, chia cắt giao thông nghiêm trọng.

Các chiến sĩ bộ đội làm việc nghiêm túc nhằm giúp bà con sớm ổn định đời sống

Bộ đội khẩn trương làm sạch bùn đất

Các lực lượng đã di dời hơn 7.200 hộ dân với gần 24.000 nhân khẩu đến nơi an toàn; cấp phát gần 10 tấn lương khô, hàng nghìn thùng mì tôm, hơn 76.000 chai nước, 12.000 suất cơm hộp, sữa và thịt hộp cho bà con vùng ngập sâu. Các đơn vị công binh Quân khu phối hợp chính quyền địa phương khắc phục 40 điểm sạt lở, mở thông nhiều tuyến đường, giúp người dân khôi phục sản xuất, sớm ổn định cuộc sống.

Tại hội nghị, Trung tướng Lê Ngọc Hải đánh giá cao tinh thần xung kích, tận tụy của bộ đội trong toàn Quân khu. Trong bất cứ tình huống nào, lực lượng vũ trang Quân khu cũng phải là lực lượng đến sớm nhất, rời muộn nhất, không để người dân bị đói, bị rét, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5, trực tiếp chỉ đạo các lực lượng nơi tâm lũ

Tư lệnh Quân khu yêu cầu các đơn vị tiếp tục bám sát địa bàn, phối hợp cùng địa phương tìm kiếm người mất tích, khắc phục điểm sạt lở, dọn dẹp trường học, bệnh xá, cầu cống; đồng thời chủ động phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ, xử lý ô nhiễm môi trường, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng và nhân dân. Ông cũng lưu ý tăng cường tuyên truyền, vận động người dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội, không để các thế lực thù địch lợi dụng thiên tai để xuyên tạc, kích động.

Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5 cứu trợ người dân vùng lũ

Tại Trà Leng, Trà Tân, Ngọc Linh, Sơn Hà…, người lính Quân khu 5 vẫn ngày đêm bám địa bàn, vừa thông đường, vừa làm dân vận, trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho người dân.

Ngày 30-10, trước tình hình mưa lớn kéo dài gây ngập lụt nghiêm trọng tại TP Đà Nẵng và địa phương lân cận, Cục Hậu cần – Kỹ thuật Quân khu 5 đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai nhiều hoạt động giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống. Chuẩn bị nước uống và mì gói cho bà con Trao nước uống và mì gói cho bà con Theo đó, các cơ quan chức năng của Cục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức nấu, cấp phát suất ăn, nước uống, thuốc men, hỗ trợ di chuyển người dân, tài sản ra khỏi vùng ngập sâu, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Lực lượng Quân khu 5 dọn dẹp vùng ngập lụt

* Quân khu 5 ra quân tổng dọn vệ sinh sau khi lũ rút

Ngày 31-10, nhiều khu vực ngập lụt ở TP Đà Nẵng bắt đầu rút, các đơn vị thuộc Quân khu 5 đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để hỗ trợ địa phương tổng dọn vệ sinh, thu gom bùn đất, rác thải.

Theo kế hoạch, từ ngày 31-10, ngoài lực lượng vũ trang của Đà Nẵng, các đơn vị thuộc Quân khu cùng phối hợp tham gia giúp địa phương khắc phục hậu quả lũ lụt. Nhiệm vụ trọng tâm là tổng dọn bùn đất, vệ sinh môi trường, sửa chữa hạ tầng bị lũ làm hư hỏng, góp phần đẩy nhanh tiến độ khôi phục môi trường và ổn định đời sống nhân dân.

Đồng thời, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đã chỉ đạo khẩn cấp lực lượng vũ trang tập trung ưu tiên dọn bùn, tiêu độc khử khuẩn tại Bệnh viện Đa khoa Duy Xuyên (xã Nam Phước) và Bệnh viện Đa khoa khu vực Điện Bàn (phường Điện Bàn). Hai bệnh viện này phục vụ cho hàng chục nghìn người dân trong khu vực bị ảnh hưởng nặng do mưa lũ. Sau nhiều ngày nước ngập sâu, toàn bộ khuôn viên, hành lang, các khoa phòng đều phủ lớp bùn dày, nhiều trang thiết bị y tế bị ẩm, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm, ảnh hưởng đến công tác khám chữa bệnh.

Khu vực Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam bị ảnh hưởng nặng do lũ

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố cùng lực lượng dân quân, tự vệ và y bác sĩ tại hai bệnh viện đã khẩn trương triển khai công tác vệ sinh môi trường, bơm thoát nước, thu dọn bùn đất, phun tiêu độc khử khuẩn toàn bộ khu vực bị ảnh hưởng. Nhiều phương tiện cơ giới, máy bơm, hóa chất, vôi bột được huy động đẩy nhanh tiến độ để các cơ sở y tế sớm hoạt động trở lại, phục vụ tốt công tác khám, điều trị cho nhân dân.

Tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam bị ngập trong lũ , Hội Phụ nữ và Chi đoàn Cơ quan Cục Hậu cần – Kỹ thuật tổ chức chương trình trao tặng 200 suất cơm cho bệnh nhân và thân nhân đang bị cô lập do nước lũ.

Bệnh viện Đa khoa Duy Xuyên (xã Nam Phước) và Bệnh viện Đa khoa khu vực Điện Bàn (phường Điện Bàn) bị ảnh hưởng bởi lũ

Ngay khi lũ bắt đầu rút, việc dọn dẹp bệnh viện được thực hiện từ đêm 30-10

>>> Video: Bộ đội Biên phòng TP Huế nỗ lực hỗ trợ người dân khắc phục sau mưa lũ.

Sáng 31-10, Cục Y tế và Bệnh viện 199 Bộ Công an phối hợp với Công an TP Huế phun khử khuẩn diện rộng tại phường Vỹ Dạ và một số địa bàn trọng điểm khác.

Đoàn công tác Cục Y tế, Bệnh viện 199 Bộ Công an còn hỗ trợ thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị cho Công an TP Huế phòng chống dịch bệnh, sơ cấp cứu ban đầu.

Hóa chất Cloramin B được sử dụng để xử lý môi trường, tiêu diệt mầm bệnh, bảo đảm an toàn cho người dân sau lũ ở Huế

Thiếu tá Nguyễn Đình Vạn, Phó trưởng phòng 2, Cục Y tế Bộ Công an cho biết, lũ rút, nguy cơ phát sinh dịch bệnh rất lớn nên cần ưu tiên khử khuẩn những khu dân cư đông đúc, trường học, trạm y tế và khu vực có nguồn nước sinh hoạt bị ảnh hưởng.

Bộ đội Biên phòng TP Huế nỗ lực khắc phục sạt lở sau lũ

* Sáng 31-10, TP Huế huy động tổng lực các lực lượng quân đội, công an, đoàn viên thanh niên hành quân về các địa bàn khẩn cấp dọn bùn, rác thải sau khi lũ rút, thông cống rãnh, làm sạch đường phố.

Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Huế còn phối hợp với Công ty TNHH Phúc Hưng Thịnh trao 3.000 suất quà (mỗi suất trị giá 250 nghìn đồng), trong đó có 1.000 suất dành cho bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế, 2.000 suất cho bà con vùng ngập lụt ở 2 phường Thuận An và Thuận Hóa, TP Huế.

Quân đội, Công an thu dọn bùn non và rác thải sau khi lũ rút ở Huế

Đồn Biên phòng Phong Hải (Bộ đội Biên phòng TP Huế) phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phong Phú trao tặng 120 suất quà cho các hộ dân ở tổ dân phố Giáp Nam và Kế Môn. Mỗi suất quà gồm 5kg gạo, 10 gói mì tôm và 10 bịch sữa, tổng trị giá 24 triệu đồng.

Hình ảnh Quân đội, Công an tổng lực xử lý rác thải, bùn non sau lũ dữ ở Huế.

XUÂN QUỲNH - NGUYỄN CƯỜNG - VĂN THẮNG