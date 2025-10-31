Quảng Ngãi: Hơn 100 người mở đường mòn gùi lương thực cho 5 thôn bị cô lập

Sáng 31-10, xã Ngọc Linh (tỉnh Quảng Ngãi) huy động hơn 100 người gồm công an, dân quân, cán bộ và thanh niên mở tuyến đường mòn băng qua điểm sạt lở để tiếp tế lương thực cho 400 hộ dân ở 5 thôn (Ngọc Nang, Mô Po, Xa Úa, Ngọc Lâng và Tu Răng) bị cô lập do sạt lở núi.

Ông Nguyễn Ngọc Sâm (bên phải), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi trực tiếp thị sát và chỉ đạo công tác mở đường, tiếp tế lương thực cho người dân

Clip: Người dân gùi lương thực cứu trợ

Khu vực sạt lở dài khoảng 300m, chưa thể khắc phục ngay. Trước tình hình cấp bách, địa phương quyết định mở tuyến đường nhỏ băng qua vị trí sạt lở, tạo lối gùi hàng cứu trợ vào bên trong. Ông Nguyễn Ngọc Sâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác mở đường, đôn đốc lực lượng khẩn trương hoàn thành để sớm vận chuyển lương thực cứu trợ cho người dân; đồng thời động viên bà con yên tâm sinh sống, khẳng định tỉnh sẽ luôn quan tâm, đồng hành và hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn.

Clip mở đường tiếp tế lương thực cho 5 thôn bị cô lập

Lực lượng dùng cuốc, xẻng, rựa phát quang cây cối, san gạt đất đá để mở đường. Không khí làm việc khẩn trương, quyết tâm sớm hoàn thành lối đi tạm, đưa hàng cứu trợ vào vùng bị cô lập.

Người dân mở đường

Trong sáng cùng ngày, xe tải chở hàng hỗ trợ của Sở Công thương Quảng Ngãi gồm gạo, mì tôm, nước, áo quần, dầu ăn, nước mắm… đã được vận chuyển đến đầu điểm sạt lở, bốc dỡ sẵn sàng chờ thông đường để người dân gùi về cấp phát. Đến 9 giờ 30 cùng ngày, người dân đã tiếp cận được hàng cứu trợ, gùi hàng hóa về sử dụng.

Mở đường mòn băng qua vùng sạt lở

Ông Nguyễn Thanh Mân, Giám đốc Sở Công thương Quảng Ngãi, cho biết, sở đã giao bộ phận chuyên trách tiếp tục thu gom thêm lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm từ các nguồn vận động để kịp thời tiếp tế, không để người dân thiếu đói hay bị rét.

Đường mòn được mở băng qua các triền đồi

Tại vùng sạt lở, ông A Dứa, Bí thư Chi bộ thôn Ngọc Nang (xã Ngọc Linh) cho biết, thôn có hơn 114 hộ bị cô lập nhiều ngày, đời sống khó khăn do thiếu lương thực và nước sinh hoạt. Giờ được nhà nước tiếp tế thực phẩm, bà con rất mừng. Những món hàng này có ý nghĩa lớn, giúp bà con vượt qua giai đoạn khó khăn.

Lãnh đạo địa phương băng qua vùng sạt lở để chỉ đạo công tác tiếp tế

Như đã phản ánh, vào sáng ngày 28-10, khu vực núi thuộc thôn Ngọc Nang (xã Ngọc Linh) xuất hiện tiếng nổ lớn, sau đó xảy ra sạt lở nghiêm trọng, làm đứt tuyến giao thông chính phục vụ đi lại của người dân ở 5 thôn, gây cô lập hoàn toàn.

Hàng tiếp tế của Sở Công thương đã được xã Ngọc Linh chở đến vị trí chia cắt, chờ truân chuyển vào thôn

Đến 9 giờ 30 phút, người dân thôn bị cô lập đã tiếp nhận được hàng cứu trợ của Sở Công thương Quảng Ngãi

Người dân các thôn bị cô lập đến điểm tập kết để tiếp nhận hàng cứu trợ của Sở Công thương Quảng Ngãi

HỮU PHÚC