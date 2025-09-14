Tổng thống Donald Trump kêu gọi các nước NATO ngừng mua dầu của Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông tin rằng xung đột Nga - Ukraine sẽ kết thúc, nếu tất cả các nước NATO ngừng mua dầu từ Nga và áp thuế 50% đến 100% đối với Trung Quốc nếu mua dầu của Nga.

Theo AP, ông Donald Trump đăng trên trang mạng xã hội rằng, cam kết của NATO trong việc giành chiến thắng "chưa đạt đến 100%", và rằng một số thành viên của liên minh mua dầu của Nga là "gây sốc".

Theo ông Donald Trump, "điều này làm suy yếu đáng kể vị thế đàm phán và quyền mặc cả đối với Nga".

Bài đăng của Tổng thống Mỹ tiếp nối cuộc gọi hôm 12-9 với các bộ trưởng tài chính trong Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7). Trong cuộc gọi, Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đã kêu gọi các đối tác thành lập một "mặt trận thống nhất" để cắt đứt "nguồn thu tài trợ cho cỗ máy xung đột" của Nga.

Kể từ năm 2023, Thổ Nhĩ Kỳ, thành viên NATO, là nước mua dầu mỏ lớn thứ ba của Nga, sau Trung Quốc và Ấn Độ, theo Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí sạch. Các thành viên khác của liên minh 32 quốc gia tham gia mua dầu mỏ của Nga bao gồm Hungary và Slovakia.

Cảnh báo mới nhất của ông Donald Trump đặt ra câu hỏi liệu những lời đe dọa này có thực sự dẫn đến việc áp đặt thuế quan mới hay lệnh cấm mua dầu của Nga hay không.

Mỹ và các đồng minh đang tìm cách thể hiện quyết tâm mạnh mẽ hơn đối với Nga.

Ngày 12-9, Anh đã thực hiện các biện pháp trừng phạt hoạt động buôn bán dầu mỏ của Nga, bao gồm lệnh cấm 70 tàu được cho là đã sử dụng để vận chuyển dầu.

Anh cũng trừng phạt 30 cá nhân và công ty, bao gồm các doanh nghiệp có trụ sở tại Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ, đã cung cấp cho Nga các thiết bị điện tử, hóa chất, chất nổ và các linh kiện vũ khí khác.

