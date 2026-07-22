Tổng thống Mỹ phê duyệt thỏa thuận hạt nhân lịch sử với Saudi Arabia

Truyền thông Mỹ đưa tin, Tổng thống Donald Trump đã phê duyệt một thỏa thuận với Saudi Arabia, có thể cho phép quốc gia Vùng Vịnh này sở hữu năng lực làm giàu urani phục vụ chương trình hạt nhân dân sự.

Tờ Al Arabia giật tít tin Tổng thống Donald Trump đã phê duyệt thỏa thuận hạt nhân lịch sử với Saudi Arabia

Thỏa thuận dự kiến có hiệu lực trong 30 năm, cho phép doanh nghiệp Mỹ tham gia quá trình phát triển hạt nhân của Saudi Arabia. Theo đó, Riyadh có thể xây dựng cơ sở làm giàu urani sau khi hai nước tiến hành nghiên cứu chung. Thông báo chính thức dự kiến được công bố trong ngày hôm nay, 22-7.

Saudi Arabia là thành viên Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA), cơ quan có trụ sở tại Vienna (Áo), có nhiệm vụ thúc đẩy việc sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, đồng thời tiến hành thanh sát nhằm bảo đảm các quốc gia không bí mật phát triển vũ khí nguyên tử. Tuy nhiên, theo một nguồn tin, thỏa thuận dự kiến không bao gồm Nghị định thư bổ sung của IAEA - cơ chế cho phép tăng cường hoạt động giám sát, thanh sát và xác minh.

Nhà Trắng và giới chức Saudi Arabia chưa phản hồi về thông tin nói trên do tờ The Wall Street Journal đăng tải đầu tiên. Thông tin xuất hiện giữa lúc Mỹ và Israel đang tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, trong đó có mục tiêu ngăn Tehran phát triển vũ khí hạt nhân. Iran lâu nay khẳng định chương trình làm giàu urani của nước này chỉ phục vụ mục đích hòa bình.

Minh họa Thỏa thuận 123 - tiêu chuẩn an toàn của IAEA đối với các lò phản ứng không làm mát bằng nước và các lò phản ứng mô-đun nhỏ. Ảnh: IAEA

Theo giới quan sát, thỏa thuận này không kèm các điều khoản kiểm soát ngặt nghèo hoặc Nghị định thư bổ sung của IAEA - cơ chế cho phép thanh sát đột xuất. Điều này khác biệt rõ so với Thỏa thuận 123 mà Mỹ ký với Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), trong đó UAE cam kết từ bỏ hoàn toàn việc làm giàu urani và được xem là “tiêu chuẩn vàng” về không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Thỏa thuận có thể vấp phải phản đối tại Quốc hội Mỹ do lo ngại việc giúp Saudi Arabia tự làm giàu urani có thể dẫn tới chạy đua hạt nhân mới.

KHÁNH HƯNG