Tổng tuyển cử 1946 qua những thước phim tài liệu của Điện ảnh Quân đội nhân dân

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa I, Điện ảnh Quân đội nhân dân vừa hoàn thành phim tài liệu Pháp quyền nhân nghĩa Hồ Chí Minh , tái hiện không khí lịch sử ngày 6-1-1946 và làm nổi bật giá trị bền vững của tư tưởng pháp quyền Hồ Chí Minh.

Hình ảnh trong phim tài liệu "Pháp quyền nhân nghĩa Hồ Chí Minh"

Trong dòng chảy lịch sử dân tộc, ngày 6-1-1946 là dấu mốc đặc biệt khi lần đầu tiên nhân dân Việt Nam trực tiếp thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua lá phiếu bầu Quốc hội khóa I. Phim tài liệu Pháp quyền nhân nghĩa Hồ Chí Minh được thực hiện trong bối cảnh kỷ niệm 80 năm sự kiện lịch sử này, không chỉ tái hiện không khí Tổng tuyển cử đầu tiên mà còn lý giải chiều sâu tư tưởng pháp quyền Hồ Chí Minh trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Những hình ảnh hậu trường của phim

Tiếp cận đề tài có hàm lượng chính luận và học thuật cao, bộ phim không đi theo lối kể sự kiện theo niên biểu đơn thuần. Tác phẩm đặt trọng tâm làm nổi bật tư tưởng pháp quyền gắn với nhân nghĩa, nét xuyên suốt trong tư duy chính trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngay từ những ngày đầu độc lập, giữa muôn vàn khó khăn của một quốc gia non trẻ, Người đã khẳng định con đường xây dựng một nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Tác giả kịch bản Phan Xanh

Tác giả kịch bản Phan Xanh cho biết, tư tưởng pháp quyền nhân nghĩa của Chủ tịch Hồ Chí Minh được hun đúc trong suốt hành trình cứu nước, từ “Bản yêu sách của nhân dân An Nam” năm 1919 đến việc huy động trí tuệ toàn dân xây dựng Hiến pháp năm 1946. Việc hoàn thiện kịch bản phim dịp kỷ niệm 80 năm Tổng tuyển cử là cơ hội nhìn lại và khẳng định nền tảng tư tưởng đã đặt cơ sở cho Nhà nước pháp quyền Việt Nam.

Trên cơ sở hệ thống tư liệu lịch sử, các văn bản lập hiến và ý kiến chuyên gia, bộ phim được xây dựng theo cách tiếp cận chắt lọc, đặt sự kiện trong toàn bộ tiến trình lịch sử và từng bối cảnh cụ thể. Cách làm này giúp những vấn đề tưởng như khô cứng về pháp luật, thể chế trở nên sinh động, gần gũi với công chúng.

Quá trình thực hiện phim đặt ê-kíp trước không ít thách thức, nhất là việc tái hiện bối cảnh lịch sử giai đoạn 1945-1946 khi tư liệu hình ảnh động còn hạn chế. Đạo diễn, Thiếu tá Vũ Anh Nhất cho biết, từng chi tiết đều được cân nhắc kỹ lưỡng để bảo đảm chuẩn mực chính luận, đồng thời tạo nhịp điệu điện ảnh cuốn hút.

Với cách tiếp cận giàu chiều sâu tư tưởng, Pháp quyền nhân nghĩa Hồ Chí Minh góp thêm tiếng nói vào dòng phim tài liệu chính luận, khẳng định giá trị của lá phiếu, quyền làm chủ của nhân dân và con đường xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam đặt con người ở vị trí trung tâm.

VĨNH XUÂN