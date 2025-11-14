Triển lãm tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên

Chiều 14-11, tại Công viên Tượng đài Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực (phường Rạch Giá), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND tỉnh An Giang tổ chức khai mạc Triển lãm tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6-1-1946 – 6-1-2026).

Các đại biểu tham quan triển lãm

Đây là triển lãm tranh cổ động đầu tiên trong cả nước nhân dịp sự kiện trọng đại này, nhằm tôn vinh chặng đường 80 năm hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam – cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, luôn đồng hành cùng dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đổi mới và hội nhập quốc tế.

Triển lãm diễn ra từ ngày 14 đến 29-11, giới thiệu 150 tác phẩm tranh cổ động tấm lớn, được tuyển chọn từ các họa sĩ chuyên và không chuyên trên cả nước.

Các em học sinh xem tác phẩm tại triển lãm

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Quốc Huy, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện (Bộ VH-TT-DL), nhấn mạnh: Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên là dịp để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta ôn lại lịch sử hình thành, phát triển của Quốc hội Việt Nam, khẳng định những thành tựu lớn lao mà Quốc hội đã đạt được trong suốt chặng đường 80 năm.

Ông cho rằng, qua ngôn ngữ hình ảnh và màu sắc, các tác phẩm tại triển lãm không chỉ tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa lịch sử của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946, mà còn thể hiện khát vọng độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam, niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

