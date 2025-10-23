“Trên mặt trận mới” - những thước phim tài liệu về "cuộc chiến" của người lính trong thời bình

Ngày 23-10, Điện ảnh Quân đội nhân dân cho biết vừa hoàn thành phim tài liệu “Trên mặt trận mới”, tái hiện hành trình kiên cường của những cựu chiến binh trở về từ chiến trường, tiếp tục “chiến đấu” trong đời thường, vượt lên thương tật, dựng xây cuộc sống và lan tỏa nghĩa tình đồng đội.

Cảnh trong phim tài liệu “Trên mặt trận mới”

Bộ phim do Thượng úy Nguyễn Diệu Hoa đạo diễn, Trung tá Trần Thị Thu Hương biên kịch, khắc họa sâu sắc chân dung những người lính từng “vào sinh ra tử”, nay vẫn giữ trọn tinh thần người lính Cụ Hồ trên “mặt trận mới”.

Nhân vật trung tâm là ba cựu chiến binh Trần Hồng Quảng, Vũ Xuân Túy và Phan Trọng Điền, những con người từ khói lửa chiến tranh trở về, mang trên mình thương tật nhưng không khuất phục số phận.

Cảnh trong phim

Biên kịch Trần Thị Thu Hương chia sẻ: “Những người lính năm xưa từng chiến đấu với khói lửa chiến tranh, nay lại đối diện với một mặt trận khác, chiến đấu với thương tật, đói nghèo, với sự lãng quên, để dựng xây cuộc sống và lan tỏa tinh thần thương binh tàn nhưng không phế”.

Phim tái hiện chân thực hành trình vượt khó và cống hiến: ông Trần Hồng Quảng sáng lập Xí nghiệp thương binh Quang Minh, tạo việc làm cho hàng trăm người; ông Phan Trọng Điền giữ nghề đúc đồng, dạy nghề miễn phí cho con em gia đình chính sách; còn ông Vũ Xuân Túy gây dựng nghề cói quê nhà, giúp người yếu thế tự nuôi sống bằng đôi tay mình...

Không ồn ào, không cầu kỳ, phim dẫn dắt khán giả đi qua từng lát cắt số phận, nơi quá khứ và hiện tại song hành, nơi ý chí người lính một lần nữa được thử thách trong hòa bình.

Thượng úy Nguyễn Diệu Hoa, Đạo diễn phim tài liệu “Trên mặt trận mới”

Trong một cảnh phim giàu xúc cảm, tại Bảo tàng Quang Minh ở Hải Phòng, ba cựu chiến binh Trần Hồng Quảng, Vũ Xuân Túy và Phan Trọng Điền lặng lẽ bước qua những hiện vật đã ngả màu thời gian: những bức ảnh đen trắng, chiếc bi đông, chiếc áo bạc màu...

Họ đã từng ở những chiến trường khác nhau, mang trên mình thương tật khác nhau, nhưng hôm nay, giữa không gian thấm đẫm ký ức, họ lại tìm thấy nhau ở sự sẻ chia, đồng cảm. Gặp lại nhau không chỉ để nhắc nhớ quá khứ, mà để bàn chuyện làm ăn, để động viên nhau cùng bước tiếp. Như lời bình trong phim có nhắc đến: “Tinh thần người lính vẫn vẹn nguyên, chỉ là giờ đây, họ đang bước vào một “mặt trận mới” cuộc chiến đem lại ấm no cho gia đình, đồng đội và cộng đồng”.

Cảnh trong phim

Đạo diễn Nguyễn Diệu Hoa xúc động nói: “Khung hình cuối cùng dừng lại nơi Nghĩa trang Trường Sơn, nơi những mái đầu bạc cúi mình thắp hương tri ân đồng đội, bên cạnh là những em học sinh với đôi mắt trong veo. Sự tiếp nối ấy như lời nhắn gửi rằng ngọn lửa ký ức và trách nhiệm với Tổ quốc sẽ còn mãi sáng trong tim các thế hệ”.

MAI AN