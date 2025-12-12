Trao giải cuộc thi tìm hiểu 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Ngày 12-12, Trung ương Đoàn và Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội đã tổng kết, trao giải cuộc thi trắc nghiệm tương tác trực tuyến “Thi tìm hiểu về 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam”.

Phát biểu tại lễ tổng kết cuộc thi, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội biểu dương các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc, các tập thể và cá nhân đã xuất sắc trong tổ chức và tham gia cuộc thi; đặc biệt là lực lượng đoàn viên thanh niên khối quốc phòng và công an đã hưởng ứng mạnh mẽ, sáng tạo và đầy trách nhiệm.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong cuộc thi

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, cuộc thi là cơ hội học tập, tìm hiểu, ôn lại lịch sử lập hiến, lập pháp của dân tộc, giúp mỗi đoàn viên, thanh niên hiểu rõ hơn về quyền và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện quyền công dân, nhất là quyền tham gia bầu cử và giám sát hoạt động của cơ quan quyền lực Nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh bày tỏ, Quốc hội luôn mong muốn đồng hành cùng thanh niên; lắng nghe những ý kiến, đề xuất, sáng kiến của thanh niên; tạo môi trường để thanh niên phát huy vai trò, trí tuệ, trách nhiệm đối với đất nước.

Ban tổ chức cho biết, sau 6 tháng phát động, cuộc thi đã có trên 2 triệu lượt thí sinh tham gia với gần 10 triệu lượt thi cùng các tiếp cận, tương tác, bình luận trên mạng xã hội, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ và đạt được những kết quả rất tích cực. Cuộc thi thực sự trở thành một đợt sinh hoạt chính trị - tư tưởng sâu rộng, thiết thực và hiệu quả, thu hút đông đảo cử tri và nhân dân tham gia.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh trao bằng khen cho đại diện các đơn vị có thành tích xuất sắc tham dự cuộc thi

Kết thúc cuộc thi, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trao bằng khen cho 6 tập thể và 6 cá nhân có thành tích đặc biệt trong việc triển khai cuộc thi. Đồng thời, Trung ương Đoàn đã tặng bằng khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai cuộc thi.

Đặc biệt, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã trao giải thưởng cho 8 thí sinh giành giải nhất trong các cuộc thi tuần.

BÍCH QUYÊN