Y tế - Sức khỏe

TP Cần Thơ: Can thiệp thành công túi phình mạch não lớn cho cụ bà 90 tuổi

SGGPO

Ngày 4-9, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, vừa thực hiện thành công ca can thiệp nội mạch nút túi phình mạch não (kích thước lớn) cho một bệnh nhân 90 tuổi.

18441d2bda05515b0814.jpg
Túi phình mạch não (kích thước lớn) được phát hiện ở cụ bà 90 tuổi

Bệnh nhân là cụ bà L.T.T. (90 tuổi, ngụ tại TP Cần Thơ), được người nhà đưa đến bệnh viện lúc 7 giờ sáng ngày 16-8 trong tình trạng huyết áp cao, đau đầu, nói khó khăn.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính và cộng hưởng từ cho thấy bệnh nhân bị nhiều tổn thương vùng não, túi phình đoạn gốc động mạch cảnh trong - thông sau bên trái, kích thước 9,2x12mm, nguy cơ vỡ cao.

e5ce993e5f10d44e8d01.jpg
Ê kíp các bác sĩ thực hiện phẫu thuật

Sau khi hội chẩn đa chuyên khoa, ê kíp các bác sĩ quyết định can thiệp nội mạch nút túi phình, giúp bệnh nhân hạn chế nguy cơ vỡ gây đột quỵ, xuất huyết não. Đây là trường hợp can thiệp túi phình mạch não chưa vỡ cao tuổi nhất được thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Sau 45 phút, ê kíp các bác sĩ hoàn tất phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo, dấu hiệu sinh tồn ổn định. Hiện bệnh nhân đã có tiếp xúc tốt, không yếu liệt chi, sức khỏe phục hồi.

TUẤN QUANG

