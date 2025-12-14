10 công ty công nghệ làm hạt nhân mạng lưới đổi mới sáng tạo y tế

Ngày 14-12, tại Hà Nội, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã tổ chức lễ mít tinh “Tiếp cận y tế toàn diện thông qua đổi mới sáng tạo trong y tế”. Hơn 2.000 người dân đã tham dự sự kiện và tham gia trải nghiệm công nghệ AI y tế.

Tại lễ mít tinh, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã công bố chương trình "Tiếp cận Y tế toàn diện - Y tế Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới" với sự hợp tác của 10 công ty công nghệ cùng các giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI) đột phá. Đây là những đơn vị đã vượt qua quy trình tuyển chọn khắt khe để trở thành hạt nhân của mạng lưới đổi mới sáng tạo y tế.

Lễ mít tinh “Tiếp cận y tế toàn diện thông qua đổi mới sáng tạo trong y tế” ngày 14-12 tại Hà Nội

Phát biểu tại sự kiện, TS-BS Hà Anh Đức, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cho biết, ngành y tế đặt mục tiêu từ năm 2026, mỗi người dân Việt Nam sẽ được khám sức khỏe ít nhất một lần mỗi năm.

Các đại biểu dự lễ mít tinh “Tiếp cận y tế toàn diện thông qua đổi mới sáng tạo trong y tế” ngày 14-12 tại Hà Nội

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Việt Nam cần xây dựng hệ sinh thái y tế chủ động - từ sàng lọc quy mô lớn, quản lý sức khỏe liên tục đến liên thông dữ liệu và hỗ trợ chuyên môn từ xa. Chương trình "Tiếp cận y tế toàn diện - Y tế Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới" là bước đi thiết thực để thực hiện mục tiêu đó, dựa trên mô hình hợp tác Nhà nước - chuyên gia - doanh nghiệp - cộng đồng.

Nhiều giải pháp công nghệ được giới thiệu trong sự kiện lễ mít tinh “Tiếp cận y tế toàn diện thông qua đổi mới sáng tạo trong y tế”

Dịp này, Đại học Bách khoa Hà Nội và tập đoàn dược phẩm sinh học toàn cầu AstraZeneca đã hợp tác khai trương Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Y tế AZ-HUST. Trung tâm được kỳ vọng sẽ trở thành hệ sinh thái nuôi dưỡng tài năng công nghệ, thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao tri thức và phát triển các giải pháp kỹ thuật số, hướng tới giải quyết những thách thức y tế cấp bách của Việt Nam.

MINH ANH