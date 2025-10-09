TP Cần Thơ: Người dân chật vật đối phó với lũ kết hợp triều cường

Sáng 9-10, hàng ngàn người đi học, đi làm ở khu vực trung tâm TP Cần Thơ đã gặp khó khăn khi đi đến công sở, trường học do nước dâng cao làm ngập nhiều tuyến đường.
Theo Đài Khí tượng thủy văn TP Cần Thơ, sáng 9-10, mực nước ở 5 khu vực gồm: Phường Vị Thanh, xã Trần Đề, xã Đại Ngãi, phường Ngã Bảy, phường Ninh Kiều đều vượt báo động (BĐ) 3, tiếp tục tăng từ 0,01 – 0,34m so với chiều tối 8-10. Cụ thể, mực nước trên sông tại phường Ninh Kiều đạt 2,25m, vượt BĐ 3 là 0,25m.
Hiện nay, các địa phương vùng hạ lưu sông Cửu Long như TP Cần Thơ, tỉnh Vĩnh Long là hai địa phương thường xuyên bị triều cường uy hiếp từ tháng 9 đến tháng 11 hàng năm. Các khu vực vùng trũng ven sông Hậu, sông Tiền thường xuyên đối diện với các đợt triều cường gây ngập úng nặng.
Theo cơ quan khí tượng thủy văn, lũ chính vụ đạt đỉnh kết hợp triều cường làm mực nước dâng cao có thể kéo dài đến ngày 10-10.
>> Một số hình ảnh ghi nhận từ triều cường vào tối 8 và sáng 9-10 tại TP Cần Thơ: