TP Cần Thơ: Người dân chật vật đối phó với lũ kết hợp triều cường

Sáng 9-10, nước lũ chính vụ đổ về kết hợp triều cường đẩy mực nước dâng cao tại nhiều khu vực thuộc TP Cần Thơ. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp nước ngập nhiều tuyến đường, tràn vào nhà dân tại TP Cần Thơ, khiến hàng ngàn người gặp khó khăn trong đi lại, sinh hoạt, buôn bán…

Phụ huynh chật vật trong nước đưa con em đến trường sáng 9-10 tại trung tâm TP Cần Thơ
Phụ huynh chật vật trong nước đưa con em đến trường sáng 9-10 tại trung tâm TP Cần Thơ

Sáng 9-10, hàng ngàn người đi học, đi làm ở khu vực trung tâm TP Cần Thơ đã gặp khó khăn khi đi đến công sở, trường học do nước dâng cao làm ngập nhiều tuyến đường.

Triều cường dâng cao đúng thời điểm học sinh đến trường

Theo Đài Khí tượng thủy văn TP Cần Thơ, sáng 9-10, mực nước ở 5 khu vực gồm: Phường Vị Thanh, xã Trần Đề, xã Đại Ngãi, phường Ngã Bảy, phường Ninh Kiều đều vượt báo động (BĐ) 3, tiếp tục tăng từ 0,01 – 0,34m so với chiều tối 8-10. Cụ thể, mực nước trên sông tại phường Ninh Kiều đạt 2,25m, vượt BĐ 3 là 0,25m.

Nhiều khu vực ngập nặng khi nước dâng cao hơn 0,5m tại trung tâm TP Cần Thơ

Hiện nay, các địa phương vùng hạ lưu sông Cửu Long như TP Cần Thơ, tỉnh Vĩnh Long là hai địa phương thường xuyên bị triều cường uy hiếp từ tháng 9 đến tháng 11 hàng năm. Các khu vực vùng trũng ven sông Hậu, sông Tiền thường xuyên đối diện với các đợt triều cường gây ngập úng nặng.

Đường Cách Mạng Tháng Tám ngập nặng trong sáng 9-10

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, lũ chính vụ đạt đỉnh kết hợp triều cường làm mực nước dâng cao có thể kéo dài đến ngày 10-10.

>> Một số hình ảnh ghi nhận từ triều cường vào tối 8 và sáng 9-10 tại TP Cần Thơ:

Nhiều xe chết máy trên đường
Nước tràn vào nhà dân vào tối 8-10
Nước tràn vào một quán ăn
Người dân Cần Thơ chật vật đi lại khi triều cường dâng cao
Lực lựơng dân quân hỗ trợ một người dân có xe bị chết máy
