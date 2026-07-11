Xã hội

Đà Nẵng: Tìm thấy nhiều di vật khi lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

SGGPO

Chiều 11-7, Ban Chỉ huy quân sự phường Điện Bàn Đông (TP Đà Nẵng) cho biết, trong quá trình lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Điện Bàn Đông, đã phát hiện nhiều di vật quan trọng.

Từ ngày 1-7 đến nay, Ban Chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phường Điện Bàn Đông tổ chức lấy mẫu tại 3 nghĩa trang liệt sĩ tại phường. Đến chiều 11-7, khi lấy mẫu tại một mộ ở Nghĩa trang liệt sĩ Điện Dương (mộ số 6, hàng số 1, khu L.), lực lượng phát hiện nhiều kỷ vật của liệt sĩ.

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Các kỷ vật liệt sĩ được phát hiện tại mộ số 6, hàng số 1, khu L thuộc Nghĩa trang liệt sĩ Điện Dương

Các kỷ vật gồm lược chải tóc, chai thủy tinh (nghi là chai dầu gió), gương, một cuốn sổ có dòng chữ “Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam” màu đỏ, ví tiền có dòng chữ "Big", 1 viên đạn K54 và khối kim loại đã bị vón cục nghi là dây chuyền bằng nhôm. Đặc biệt, trong cuốn sổ có một tấm hình của chàng thanh niên mang quân phục, qua thời gian đã bị bong tróc mất một nửa khuôn mặt, tay có đeo đồng hồ (có thể là của liệt sĩ).

Ngoài phần mộ trên, lực lượng chức năng đã tìm thấy nhiều di vật của các liệt sĩ chưa xác định được danh tính như tăng võng, thắt lưng.

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Một tấm hình của chàng thanh niên mang quân phục (có thể là của liệt sĩ) được phát hiện cùng các kỷ vật

Theo Ban Chỉ huy quân sự phường Điện Bàn Đông, ở phường có 210 mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin, gồm 47 mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ Điện Ngọc, 71 mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ Điện Dương và 92 mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ Điện Nam.

Phường Điện Bàn Đông phấn đấu đến ngày 14-7 này sẽ hoàn thành việc lấy mẫu phục vụ giám định ADN.

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NGUYỄN CƯỜNG

Từ khóa

Điện Bàn Đông Kỷ vật Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam Quy tập Hài cốt liệt sĩ Đà Nẵng

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