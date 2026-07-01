TP Huế điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Sáng 1-7, Thành ủy TP Huế tổ chức hội nghị công bố và trao các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Huế về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đồng chí Phan Xuân Toàn, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Huế, công bố các quyết định về điều động, phân công, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử đối với một số chức danh lãnh đạo, quản lý.

Thành ủy Huế trao các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ

Theo đó, đồng chí Trần Quốc Thắng, Chánh Văn phòng Thành ủy, được điều động đến nhận công tác tại Sở Nội vụ; tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ.

Đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Giám đốc Sở Tư pháp, được điều động đến nhận công tác tại Văn phòng Thành ủy; bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Thành ủy.

Đồng chí Nguyễn Thị Châu, Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh, được điều động đến nhận công tác tại Sở Tư pháp; bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Tư pháp.

Đồng chí Hoàng Đăng Khoa, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế, được điều động đến nhận công tác tại Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh; phân công, bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh.

Đồng chí Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, được điều động đến nhận công tác tại Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế; phân công, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế.

Đồng chí Lê Minh Nhân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, được tiếp nhận vào công tác tại Sở Văn hóa và Thể thao; bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.

Đồng chí Lê Văn Cường, Thành ủy viên, Phó Giám đốc Sở Tài chính, được điều động đến nhận công tác tại Sở Nông nghiệp và Môi trường; bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Hội nghị công bố và trao các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Huế về công tác cán bộ.

Ban Thường vụ Thành ủy Huế cũng quyết định luân chuyển đồng chí Nguyễn Tấn Trọng, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố, đến nhận công tác tại Đảng ủy xã Quảng Điền; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Quảng Điền nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Lê Ngọc Bảo thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Quảng Điền; được điều động đến nhận công tác tại Đảng ủy phường An Cựu; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường An Cựu nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Dương Thị Thu Thủy thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy phường An Cựu và các chức danh liên quan; được điều động đến nhận công tác tại Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, giới thiệu để Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố hiệp thương giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời giới thiệu tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, bầu giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Trần Thị Kim Loan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030; được phân công, giới thiệu tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố nhiệm kỳ 2025-2030.

VĂN THẮNG