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Báo và Phát thanh Truyền hình Khánh Hòa có tân Giám đốc

SGGPO

Chiều 11-6, Tỉnh ủy tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Khánh Hòa quyết định điều động, bổ nhiệm ông Tạ Hồng Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nha Trang, giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy tỉnh Khánh Hòa.

Đồng thời, bổ nhiệm ông Lê Hoàng Triều, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình Khánh Hòa, giữ chức Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình Khánh Hòa.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trao quyết định cho ông Tạ Hồng Quang (thứ hai từ trái qua) và ông Lê Hoàng Triều (thứ 4 từ trái qua).
Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trao quyết định cho đồng chí Tạ Hồng Quang (thứ hai từ trái qua) và đồng chí Lê Hoàng Triều (thứ 4 từ trái qua). Ảnh: LƯƠNG SƠN

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định bổ nhiệm đồng chí Phạm Hoài Trung, phụ trách HĐTV Tổng công ty Khánh Việt, giữ chức Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Khánh Việt.

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HIẾU GIANG

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Lê Hoàng Triều Khánh Hòa Tạ Hồng Quang Khatoco Tổng công ty Khánh Việt

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