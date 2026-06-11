Báo và Phát thanh Truyền hình Khánh Hòa có tân Giám đốc

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Khánh Hòa quyết định điều động, bổ nhiệm ông Tạ Hồng Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nha Trang, giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy tỉnh Khánh Hòa.

Đồng thời, bổ nhiệm ông Lê Hoàng Triều, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình Khánh Hòa, giữ chức Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình Khánh Hòa.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trao quyết định cho đồng chí Tạ Hồng Quang (thứ hai từ trái qua) và đồng chí Lê Hoàng Triều (thứ 4 từ trái qua). Ảnh: LƯƠNG SƠN

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định bổ nhiệm đồng chí Phạm Hoài Trung, phụ trách HĐTV Tổng công ty Khánh Việt, giữ chức Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Khánh Việt.

HIẾU GIANG