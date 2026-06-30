Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết trao quyết định cán bộ

Cùng dự có các đồng chí: Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM; Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương.

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết đã trao các quyết định cán bộ.

Theo đó, quyết định điều động, chỉ định các đồng chí: Lê Thị Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Châu Pha, nhiệm kỳ 2025-2030; Đoàn Văn Đồng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Tân Hòa, nhiệm kỳ 2025-2030; Lê Minh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng, nhiệm kỳ 2025-2030; Phan Hồng Ân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hóc Môn, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết trao quyết định và tặng hoa đến cán bộ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Quyết định tiếp nhận, điều động, chỉ định các đồng chí: Bùi Hữu Toàn, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Tân An Hội, nhiệm kỳ 2025-2030; Dương Đức Trọng, Phó Giám đốc Sở NN-MT TPHCM tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Hưng Long, nhiệm kỳ 2025-2030; Mai Bá Trước, Thành ủy viên, Phó Giám đốc Sở Tài chính TPHCM tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa, nhiệm kỳ 2025-2030; Đặng Thị Tuyết Mai, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bình Thới, nhiệm kỳ 2025-2030.

Quyết định chỉ định các đồng chí: Đỗ Phước Trung, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Long Hương, nhiệm kỳ 2025-2030; Nguyễn Kế Toại, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hồ Tràm, nhiệm kỳ 2025-2030; Bồ Kỹ Thuật, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Cầu Ông Lãnh, nhiệm kỳ 2025-2030; Trần Sĩ Nam, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Vĩnh Hội, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ đến các đồng chí nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: VIỆT DŨNG



Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết chúc mừng 12 đồng chí được tin tưởng giao nhiệm vụ mới.

Theo đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, nhiệm vụ ở cấp xã hiện nay rất lớn, yêu cầu ngày càng cao, vì vậy, vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền rất quan trọng. Việc rà soát, sắp xếp, bố trí cán bộ lần này nhằm phát huy năng lực, trình độ, chuyên môn, kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ; tăng cường cán bộ cho các xã, phường, đặc khu để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, theo đúng chủ trương của Trung ương.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM bày tỏ tin tưởng, 12 đồng chí được phân công nhận nhiệm vụ mới sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, không ngừng nghiên cứu, cập nhật các quy định, quy chế làm việc, sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình địa phương, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở.

Đối với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, phường tiếp nhận cán bộ, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết yêu cầu chủ động phối hợp, cung cấp đầy đủ thông tin về địa bàn, các quy chế, quy định và hỗ trợ cán bộ mới nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết cũng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng mối quan hệ đoàn kết nội bộ, gắn bó để cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

"Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM luôn đồng hành, hỗ trợ, hướng dẫn và chia sẻ với đội ngũ cán bộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương", đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết khẳng định.

CẨM TUYẾT