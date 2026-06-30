Công bố quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM

Sáng 30-6, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức lễ công bố và trao quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM. Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, chủ trì hội nghị.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức lễ công bố và trao quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM. Thực hiện: VĂN MINH

Đến dự có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM, có 24 thành viên. Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, làm Trưởng Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM.

Phó Trưởng Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM gồm các đồng chí: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc; Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông; Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết.

Đồng chí Trần Lưu Quang trao quyết định đến các đồng chí Phó Trưởng Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Trần Lưu Quang nhấn mạnh vai trò, vị trí và sự cần thiết của Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM trong giai đoạn hiện nay. Đánh giá cao kinh nghiệm và quá trình công tác của các đồng chí được phân công, đồng chí tin tưởng tập thể Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Trần Lưu Quang trao quyết định cho các thành viên Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Trần Lưu Quang khẳng định, Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM phải là một trong những đơn vị tiên phong, áp dụng chuyển đổi số mạnh mẽ và nhanh nhất có thể trong toàn bộ hoạt động của ban. Qua đó, những kinh nghiệm, mô hình và cách làm hiệu quả sẽ được tổng kết, nhân rộng tại các cơ quan, đơn vị khác của thành phố.

Đồng chí yêu cầu, Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM khẩn trương hoàn thiện quy chế hoạt động, xây dựng chương trình công tác năm, khẩn trương thành lập các tiểu ban trực thuộc và sớm bắt tay triển khai nhiệm vụ, bảo đảm hoạt động thực chất, hiệu quả.

Đồng chí Trần Lưu Quang trao quyết định cho các thành viên Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo quyết định, Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM có nhiệm vụ tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy TPHCM xây dựng chủ trương, nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội TPHCM; nghiên cứu đề xuất các cơ chế, chính sách, giải pháp đột phá thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và các dự án trọng điểm của thành phố.

Cùng với đó, tham gia đánh giá, phản biện các chính sách khi được giao nhiệm vụ; phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ cho cán bộ; tổ chức hội thảo khoa học làm cơ sở xây dựng các đề án, dự án có tính khả thi trong thực tiễn; thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM giao.

Đồng chí Trần Lưu Quang cùng tập thể Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm; chịu trách nhiệm xây dựng quy chế tổ chức, hoạt động và được thành lập các tiểu ban trực thuộc gồm các thành viên chuyên trách và không chuyên trách thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu theo quy định.

Các chế độ, chính sách của cán bộ, công chức thuộc Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM thực hiện theo Kết luận 41-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Văn phòng Thành ủy TPHCM là cơ quan Thường trực của Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM.

Tin liên quan TPHCM thành lập Ban Nghiên cứu phát triển trước ngày 1-7

VĂN MINH