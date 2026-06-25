Đồng chí Bùi Quang Huy tái đắc cử Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng hoa Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII tại đại hội. Ảnh: QUANG PHÚC

Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII gồm 119 đồng chí; Ban Thường vụ Trung ương Đoàn gồm 25 đồng chí; Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn gồm 17 đồng chí.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa XIII gồm 5 đồng chí: - Bùi Quang Huy, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn - Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn - Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn - Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn - Hồ Hồng Nguyên, Bí thư Trung ương Đoàn

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn bày tỏ quyết tâm không ngừng tự tu dưỡng, tự rèn luyện về mọi mặt; luôn tiên phong gương mẫu trong công tác, trong cuộc sống; gần gũi với thanh niên, sâu sát với cơ sở; dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn thử thách và quyết liệt trong hành động.

Đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn (giữa) phát biểu nhận nhiệm vụ

Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn khẳng định: Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII cam kết sẽ đoàn kết xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và hành động; đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, lấy đoàn viên thanh niên làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực phát triển; dẫn dắt công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi có những bước phát triển mới, đóng góp tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước; xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng to lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

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