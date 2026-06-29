Lâm Đồng: Điều động nhiều cán bộ lãnh đạo sở, ngành

Sáng 29-6, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng quyết định điều động ông Huỳnh Ngọc Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy kiêm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, đến Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng giữ chức Phó Bí thư Thường trực chuyên trách.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm và Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ trao quyết định cho các cá nhân. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Điều động ông Nguyễn Văn Tám, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phan Thiết đến Ban Nội chính Tỉnh ủy và bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban.

Quyết định điều động và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Phan Thiết đối với ông Võ Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười và Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng trao quyết định đến cán bộ

Điều động ông Bùi Huy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo đến Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy và bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban.

Tại hội nghị, UBND tỉnh Lâm Đồng công bố quyết định điều động, bổ nhiệm ông Tôn Thiện San, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính giữ chức vụ Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng và Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Phạm Thị Phúc trao quyết định cho cán bộ

Điều động ông Lê Ngọc Tiến, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng giữ chức giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng.

Tiếp nhận bà Nguyễn Thị Thu Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quảng Sơn đến công tác tại Sở Dân tộc và Tôn giáo bổ nhiệm làm Giám đốc.

Tiếp nhận ông Lê Ngọc Quang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đến công tác tại Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng và bổ nhiệm chức Phó Giám đốc.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

HĐND tỉnh Lâm Đồng cũng công bố quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vương Tôn Kiên, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ giữ chức Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lâm Đồng.

Tiếp nhận, bổ nhiệm ông Đặng Thế Hiểu, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy giữ chức Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lâm Đồng.

ĐOÀN KIÊN