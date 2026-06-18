Đồng chí Lê Thị Thủy tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XIV

Sáng 18-6, tại phiên khai mạc , Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 công bố kết quả bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIV.

Đồng chí Lê Thị Thủy tiếp tục làm Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: TTXVN

Theo đó, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XIII, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

3 Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031 cũng được kiện toàn, gồm: đồng chí Trần Lan Phương, Phó Chủ tịch Thường trực; đồng chí Nguyễn Thị Minh Hương và đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch.

Trên cương vị Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ mới, đồng chí Lê Thị Thủy cho biết, sẽ cùng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội LHPN Việt Nam khóa XIV tiếp tục lãnh đạo hội thực hiện nhiệm vụ đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; thúc đẩy bình đẳng giới; phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng gia đình và tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị.

Cũng theo công bố, Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIV có 127 ủy viên, giảm 38 ủy viên so với nhiệm kỳ trước, tương ứng giảm 23%. Trong số này, có 76 nhân sự tái cử, chiếm 59,8%; 51 nhân sự tham gia lần đầu, chiếm 40,2%. Đại hội đã bầu 111 ủy viên Ban Chấp hành khóa XIV; 16 vị trí còn lại sẽ được kiện toàn, bổ sung theo quy định.

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