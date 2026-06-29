Chủ tịch UBND TPHCM điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Cùng dự có các đồng chí: Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thanh Xuân, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND TPHCM; Tạ Quốc Trung, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao các quyết định cán bộ.

Chủ tịch UBND TPHCM điều động các đồng chí: Trương Đức Hùng, thành viên không chuyên trách HĐTV, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV; Nguyễn Thùy Trinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hội; Trương Thị Minh Dung, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Cầu Ông Lãnh; Đặng Huy Quang, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Long Hương; Huỳnh Phi Khánh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hồ Tràm, đến nhận công tác tại Văn phòng Thành ủy TPHCM để thực hiện công tác cán bộ.

Chủ tịch UBND TPHCM điều động các đồng chí: Lê Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Tài chính; Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT; Phạm Quốc Đăng, Phó Giám đốc Sở NN-MT; Nguyễn Hoàng Bảo Trân, Phó Giám đốc Sở KH-CN; Tạ Minh Phong, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; Nguyễn Khánh Toàn, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, đến nhận công tác tại Văn phòng Thành ủy TPHCM để thực hiện công tác cán bộ.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Văn Dũng trao quyết định và tặng hoa đến các cán bộ, sáng 29-6. Ảnh: NGÔ BÌNH

Chủ tịch UBND TPHCM điều động các đồng chí: Nguyễn Kế Toại, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT; Đặng Thị Tuyết Mai, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; Dương Đức Trọng, Phó Giám đốc Sở NN-MT; Mai Bá Trước, Phó Giám đốc Sở Tài chính; Bùi Hữu Toàn, Phó Giám đốc Sở VH-TT, đến nhận công tác tại Thành ủy TPHCM để thực hiện công tác cán bộ.

Chủ tịch UBND TPHCM điều động đồng chí Bồ Kỹ Thuật, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, đến nhận công tác tại UBND phường Cầu Ông Lãnh để giới thiệu bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND phường Cầu Ông Lãnh nhiệm kỳ 2026-2031; đồng chí Trương Tiến Triển, Phó Trưởng Ban Quản lý Phát triển đô thị TPHCM đến nhận công tác tại UBND phường Phú Thạnh để giới thiệu bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND phường Phú Thạnh nhiệm kỳ 2026-2031; đồng chí Trần Sĩ Nam, Phó Giám đốc Sở Xây dựng đến nhận công tác tại UBND phường Vĩnh Hội để giới thiệu bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hội nhiệm kỳ 2026-2031; đồng chí Đỗ Phước Trung, Phó Giám đốc Sở VH-TT đến nhận công tác tại UBND phường Long Hương để giới thiệu bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND phường Long Hương nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch UBND TPHCM điều động và bổ nhiệm đồng chí Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở KH-CN, giữ chức Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo.

Chủ tịch UBND TPHCM quyết định tiếp nhận đồng chí Lê Văn Thăng, Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM vào làm công chức và bổ nhiệm Giám đốc Sở KH-CN.

Điều động và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Minh Vân, Phó Giám đốc Sở Tài chính giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Du lịch.

Điều động đồng chí Nguyễn Trọng Hào, Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đến nhận công tác tại Sở Y tế để bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn.

Tiếp nhận và bổ nhiệm đồng chí Ngô Quốc Đạt, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược TPHCM giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Điều động và bổ nhiệm đồng chí Phạm Quang Nhật, Phó Giám đốc Sở Công thương, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư TPHCM.

Tiếp nhận và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Việt Long, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, giữ chức Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM.

Điều động đồng chí Nguyễn Thị Thùy Linh, Phó Chánh Văn phòng UBND TPHCM đến nhận công tác tại Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM để giới thiệu bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM.

Điều động và bổ nhiệm đồng chí Lê Thanh Minh, Phó Giám đốc Sở KH-CN, giữ chức Giám đốc Quỹ Phát triển KH-CN TPHCM.

Chủ tịch UBND TPHCM điều động và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Vũ, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TPHCM.

Điều động đồng chí Nguyễn Thị Kim Huệ, Phó Giám đốc Sở KH-CN đến nhận công tác tại Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn TNHH MTV để thực hiện công tác cán bộ.

Điều động và bổ nhiệm đồng chí Lê Thanh Toàn, Phó Giám đốc Sở Tài chính, giữ chức thành viên không chuyên trách HĐTV, Giám đốc Công ty TNHH MTV kinh doanh nhà TPHCM.

Điều động đồng chí Võ Thành Giàu, Phó Giám đốc Sở NN-MT đến nhận công tác tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV để thực hiện công tác cán bộ.

Điều động và bổ nhiệm đồng chí Cao Văn Chóng, Phó Giám đốc Sở VH-TT, giữ chức thành viên không chuyên trách HĐTV, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV.

Chủ tịch UBND TPHCM quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm đồng chí Đỗ Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bình Thới, giữ chức thành viên chuyên trách HĐTV Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích thanh niên xung phong.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TPHCM trao quyết định nghỉ hưu hưởng chế độ BHXH từ ngày 1-7, đối với đồng chí Nguyễn Quốc Chiến, sinh năm 1964, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TPHCM.

>>> Một số hình ảnh tại lễ trao quyết định cán bộ, sáng 29-6

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh trao quyết định và tặng hoa đến các cán bộ. Ảnh: NGÔ BÌNH

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Văn Dũng trao quyết định và tặng hoa đến cán bộ. Ảnh: NGÔ BÌNH

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy trao quyết định và tặng hoa đến cán bộ. Ảnh: NGÔ BÌNH

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh trao quyết định và tặng hoa đến cán bộ. Ảnh: NGÔ BÌNH

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao quyết định nghỉ hưu và tặng hoa đến đồng chí Nguyễn Quốc Chiến. Ảnh: NGÔ BÌNH

NGÔ BÌNH