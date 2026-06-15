Đắk Lắk: Điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Sáng 15-6, Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ, điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo sở, ngành và địa phương nhận nhiệm vụ mới.

Hội nghị đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc phân công, điều động và bổ nhiệm ông Trần Văn Tân, Giám đốc Sở Tài chính, giữ chức vụ Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk; quyết định phân công, điều động và chỉ định 14 cán bộ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng uỷ tại 14 xã, phường trên địa bàn.

Quang cảnh hội nghị

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk cũng công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh điều động, bổ nhiệm: ông Bùi Hồng Quý, Giám đốc Sở Tư pháp giữ chức Giám đốc Sở NN-MT; ông Nguyễn Minh Huấn, Giám đốc Sở NN-MT giữ chức Giám đốc Sở Tư pháp; ông Cao Đình Huy, Giám đốc Sở Xây dựng giữ chức Giám đốc Sở Tài chính; ông Nguyễn Thanh Phong, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Quản lý các công trình thủy lợi giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở NN-MT; ông Võ Đình Tiến, Phó Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế Phú Yên giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính.

Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức hội nghị công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 20 cán bộ

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết, việc điều động, bổ nhiệm 20 cán bộ nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Đảng về công tác cán bộ. Việc điều động, bổ nhiệm các cán bộ để tăng cường nguồn nhân lực có kinh nghiệm, năng lực cho cơ sở và thực hiện chủ trương bí thư, chủ tịch không phải là người địa phương.

Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại hội nghị

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đề nghị các cán bộ phát huy tối đa kinh nghiệm, bản lĩnh, tư duy, kiến thức đã được rèn luyện, tích lũy qua các vị trí công tác trước đây để hoàn thành tốt nhiệm vụ tại đơn vị mới.

MAI CƯỜNG