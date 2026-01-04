TPHCM: 10.000 cơ hội việc làm cho người lao động vào dịp đầu năm

Ngày 4-1, phường Thới Hòa (TPHCM) phối hợp với Xí nghiệp Phát triển Công nghiệp và Đô thị Mỹ Phước tổ chức "Ngày hội việc làm" lần thứ I - năm 2026, với nhu cầu tuyển dụng lên đến 10.000 lao động.

Tham gia ngày hội có 34 doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM, ở các khu công nghiệp (KCN) tại phường Thới Hòa, phường Bến Cát và xã Bàu Bàng cần tuyển dụng lao động, trong đó có công ty cần tuyển đến 1.000 công nhân, lao động.

Ban tổ chức chương trình "Ngày hội việc làm" tặng hoa cảm ơn các doanh nghiệp tham gia

Trong số này có Công ty CP Găng Việt tuyển dụng 780 lao động, Công ty TNHH Highland Dragon cần tuyển 400 lao động, Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam cần tuyển 500 lao động, Công ty TNHH New Wide Việt Nam cần tuyển 500 lao động, Công ty TNHH Pung Kook Sài Gòn III cần tuyển 500 lao động.

Đặc biệt, Công ty TNHH Việt Nam Samho, Công ty TNHH Kỹ nghệ Gỗ Hoa Nét đều cần tuyển dụng 1.000 lao động mỗi công ty.

Lãnh đạo UBND phường Thới Hòa thăm các gian hàng tuyển dụng lao động

Các doanh nghiệp cho biết sẵn sàng nhận chuyển tiếp lao động từ Công ty TNHH Panko Vina sang làm việc khi công ty này ngừng hoạt động.

Người lao động tìm hiểu cơ hội việc làm với các nhà tuyển dụng

Bà Nguyễn Thị Yến Loan, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thới Hòa, cho biết, Công ty Panko Vina thuộc KCN Mỹ Phước 1 (tại phường Bến Cát) nhưng người lao động chủ yếu sinh sống ở phường Thới Hòa.

Vì vậy, trong ngày đầu năm 2026, phường Thới Hòa nhanh chóng phối hợp tổ chức "Ngày hội việc làm" để kết nối công nhân Công ty Panko Vina mất việc nói riêng và người lao động nói chung với doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng. Việc này nhằm giúp người lao động có cơ hội tiếp cận việc làm mới, sớm ổn định cuộc sống.

Trước đó, Công ty Panko Vina thông báo ngừng hoạt động và đồng ý giải quyết khoản lương tháng 1-2026, chế độ phép năm đối với công nhân viên đang được công ty ứng trước sẽ không bị khấu trừ vào tiền lương. Các công nhân viên còn phép tồn sẽ được công ty thanh toán đầy đủ. Công ty sẽ chi trả lương tháng 13 cho toàn thể cán bộ, công nhân viên (bao gồm thai sản đang nghỉ chế độ) theo quy định. Công ty sẽ thanh toán đầy đủ trợ cấp thôi việc theo luật định cho các đối tượng, tiếp tục đóng bảo hiểm cho lao động nữ mang thai, sắp xếp nhân viên nhân sự hỗ trợ giải quyết công việc liên quan đến người lao động để giải quyết các vấn đề phúc lợi.

TÂM TRANG - MINH DUY