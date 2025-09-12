TPHCM: 3 trường hợp có nhà vẫn được hưởng chính sách nhà ở xã hội

Ngày 12-9, UBND TPHCM ban hành Quyết định quy định về các trường hợp có nhà ở nhưng vẫn được xem xét hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội (NƠXH) trên địa bàn thành phố. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1-10-2025 đến hết ngày 31-5-2030.

Nhà ở xã hội HQC Bình Trưng Đông, TPHCM. Ảnh: Hoàng Hùng

Theo đó, người có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa nơi làm việc sẽ được xem xét hỗ trợ NƠXH nếu thuộc một trong ba trường hợp sau:

Thứ nhất, người có nhà ở thuộc sở hữu của mình thuộc phường cách địa điểm làm việc từ 14,5km trở lên; đồng thời phải đảm bảo khoảng cách từ dự án NƠXH đến địa điểm làm việc gần hơn khoảng cách từ nhà ở hiện tại đến địa điểm làm việc.

Thứ hai, người có nhà ở thuộc sở hữu của mình thuộc xã cách địa điểm làm việc từ 20km trở lên; đồng thời phải đảm bảo khoảng cách từ dự án NƠXH đến địa điểm làm việc gần hơn khoảng cách từ nhà ở hiện tại đến địa điểm làm việc.

Thứ ba, người có nhà ở thuộc sở hữu của mình thuộc Đặc khu Côn Đảo thì không được xem xét hưởng chính sách hỗ trợ về NƠXH tại Đặc khu Côn Đảo; ngoại trừ trường hợp có nhà ở thuộc sở hữu của mình thuộc Đặc khu Côn Đảo nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người thấp hơn 15m2 sàn/người.

Khoảng cách nêu trên được xác định theo lộ trình ngắn nhất của đường bộ hoặc đường thủy, từ nhà ở đến nơi làm việc của người đăng ký mua, thuê mua NƠXH.

Sở Xây dựng TPHCM được giao chủ trì, phối hợp với các sở ngành, UBND phường, xã và đặc khu liên quan để hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện. Chủ đầu tư dự án NƠXH có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, đảm bảo đối tượng và điều kiện đúng quy định.

THANH HIỀN