Không thay đổi mục tiêu 100.000 căn nhà ở xã hội đến cuối năm 2025

Ngày 16-8, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kết luận hội nghị sơ kết việc thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội (NƠXH) 7 tháng đầu năm 2025 và kế hoạch triển khai 5 tháng cuối năm 2025.

Về phát triển NƠXH, Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực, kết quả của các bộ, ngành, địa phương. Tuy nhiên, nhu cầu về NƠXH ở các địa phương rất lớn, đặc biệt ở các đô thị lớn, như Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Bắc Ninh, Đồng Nai, Lâm Đồng…

Hiện nay, việc thực hiện chương trình vẫn còn nhiều hạn chế, khó khăn, vướng mắc như: kết quả triển khai ở nhiều địa phương còn chậm; việc giải ngân nguồn vốn tín dụng ưu đãi 120.000 tỷ đồng cho NƠXH còn chậm và có khó khăn; các doanh nghiệp đầu tư NƠXH còn vướng mắc, khó khăn trong tiếp cận đất đai, thủ tục đầu tư xây dựng, chỉ định thầu, tín dụng, chính sách ưu đãi...

Thủ tướng nêu rõ, từ nay đến cuối năm, còn rất nhiều việc phải làm để hoàn thành các mục tiêu đề án đã đề ra; nhấn mạnh mục tiêu hoàn thành ít nhất 100.000 căn NƠXH từ nay đến cuối năm 2025 là không đổi; không thay đổi chỉ tiêu phát triển NƠXH năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ giao cho địa phương ngay từ đầu năm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị sơ kết việc thực hiện chỉ tiêu phát triển NƠXH. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng yêu cầu xác định nhiệm vụ phát triển NƠXH là nhiệm vụ chính trị quan trọng của cả hệ thống chính trị. Các bộ, ngành, địa phương phải tập trung cao độ, cụ thể và sâu sát cho từng dự án, đặt quyết tâm chính trị cao nhất để hoàn thành chỉ tiêu nhà ở xã hội đã được Chính phủ giao trong năm 2025; bổ sung chỉ tiêu phát triển NƠXH được giao là một trong những nội dung, nhiệm vụ, chỉ tiêu tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Cùng với đó, tập trung rà soát, thống kê cán bộ, công chức, viên chức, người lao động gặp khó khăn về chỗ ở, đi lại do chịu tác động của quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy. Tập trung rà soát lại các chính sách liên quan tiếp cận vốn, mua, xây dựng NƠXH, cắt bỏ thủ tục hành chính rườm rà, bảo đảm thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp và các chủ thể liên quan trong việc tiếp cận NƠXH.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính nghiên cứu, xây dựng, trình Chính phủ dự thảo Nghị định về quỹ nhà ở quốc gia, hoàn thành trước ngày 20-8.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai đầu tư xây dựng NƠXH cho đoàn viên công đoàn thuê; khởi công NƠXH theo chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan quyết liệt thúc đẩy giải ngân Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng cho vay NƠXH, nhà ở công nhân, nhà ở cho lực lượng vũ trang; bố trí gói tín dụng ưu đãi đối với nhóm đối tượng cán bộ, công chức, viên chức chịu tác động của quá trình sắp xếp tổ chức, bộ máy và đối tượng trẻ tuổi để mua, thuê mua, thuê nhà ở. Bên cạnh đó, đa dạng hóa các gói tín dụng, tiết giảm chi phí, ứng dụng công nghệ số để tiếp tục hạ lãi suất cho vay, chia sẻ với những người khó khăn về chỗ ở, bảo đảm hài hòa lợi ích của người dân, ngân hàng và nhà nước.

Đối với các địa phương, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương kiện toàn ban chỉ đạo phát triển NƠXH của địa phương do bí thư hoặc chủ tịch UBND làm trưởng ban, chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng về kết quả phát triển NƠXH trên địa bàn. Đối với các dự án đã hoàn thành (36.962 căn hộ), yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương bảo đảm việc hoàn nguyên môi trường, sáng xanh sạch đẹp; triển khai các thủ tục, công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để tiến hành bán cho người dân.

Với các dự án đang thi công (127.261 căn hộ), Thủ tướng yêu cầu với các dự án trong giai đoạn hoàn thiện (khoảng 37.000 căn hộ), cần đôn đốc chủ đầu tư tập trung nguồn lực, thi công theo tiến độ đã cam kết, hoàn thành ngay trong năm 2025.

Đối với các dự án còn lại và các dự án vừa mới khởi công trong năm 2025 (khoảng 90.200 căn hộ), ưu tiên thực hiện các thủ tục hành chính, nắm bắt và giải quyết ngay các khó khăn, vướng mắc…, tạo mọi điều kiện để chủ đầu tư triển khai dự án, hoàn thành tối thiểu 26.000 căn hộ ngay trong năm 2025 và tạo cơ sở cho việc hoàn thành chỉ tiêu các năm tiếp theo.

Đối với các địa phương chưa có dự án NƠXH được khởi công, khẩn trương chỉ đạo các sở, ngành tiến hành giao chủ đầu tư, thực hiện các thủ tục đất đai, bàn giao đất sạch, cấp phép xây dựng… cho chủ đầu tư dự án NƠXH để khởi công, đầu tư xây dựng, ngay trong năm 2025.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương đôn đốc các chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng NƠXH trên quỹ đất 20% thuộc dự án theo quy định của Luật Nhà ở năm 2023 để khởi công, ngay trong năm 2025.

Cùng với đó, tổ chức thực hiện ngay những quy định tại Nghị quyết số 201 thí điểm một số chính sách đặc thù phát triển NƠXH; thực hiện ngay việc cắt giảm, cải cách thủ tục hành chính; không ban hành các quy định làm phát sinh điều kiện, tiêu chí giao chủ đầu tư, phát sinh thủ tục hành chính gây phiền hà cho doanh nghiệp, người dân. Các thủ tục hành chính đối với dự án NƠXH phải được thực hiện theo "luồng xanh", "luồng ưu tiên"; xử lý ngay những khó khăn, vướng mắc đang tồn đọng như lựa chọn chủ đầu tư; đấu thầu, thủ tục đầu tư xây dựng; xác định giá bán, giá thuê mua...

Thủ tướng cơ bản đồng ý với các đề xuất, kiến nghị, trong đó có đề xuất của Bộ Xây dựng về nâng ngưỡng thu nhập được mua NƠXH theo hướng phù hợp hơn, giao Bộ Xây dựng đề xuất sửa đổi theo trình tự rút gọn Nghị định số 100/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý NƠXH.

