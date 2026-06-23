TPHCM bắn pháo hoa tại 16 điểm vào tối 2-7

TPHCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 16 điểm vào tối 2-7, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 - 2-7-2026).

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được vừa có chỉ đạo về việc tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Màn trình diễn pháo hoa tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Thành phố sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 16 điểm từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút ngày 2-7. Trong đó, có 5 điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp, gồm: khu vực đầu hầm sông Sài Gòn, phường An Khánh; khu vực Trung tâm Thành phố mới, phường Bình Dương; khu vực Quảng trường Tam Thắng, phường Vũng Tàu; Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi, xã An Nhơn Tây; Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ.

Ngoài ra, thành phố tổ chức 11 điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại: số 1, đường số 3, khu Trung tâm hành chính xã Tân Nhựt; Khu Đền Bến Nọc, phường Tăng Nhơn Phú; Quảng trường Trung tâm hành chính phường Tân Mỹ; Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Đất Đỏ; Khu di tích Cầu tàu 914, Đặc khu Côn Đảo; Công viên khu tái định cư xã Ngãi Giao; Sân bóng đá Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh xã Dầu Tiếng; Sân bóng Trung tâm Văn hóa - Thể thao và học tập cộng đồng xã Minh Thạnh; Dự án khu dân cư Vườn Cau, phường Lái Thiêu; Tòa tháp Saigon Marina IFC, số 2 đường Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn; đường Hùng Vương, khu phố Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ.

Bộ Tư lệnh TPHCM được giao chủ trì công tác chuẩn bị, tổ chức bắn pháo hoa; phối hợp các sở, ngành, địa phương bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình vận chuyển, lắp đặt và thực hành bắn pháo hoa.

Công an TPHCM phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, phân luồng giao thông tại các khu vực người dân tập trung xem pháo hoa; đồng thời kiểm soát hoạt động giao thông đường thủy quanh các điểm bắn từ 20 giờ 30 đến 22 giờ ngày 2-7.

ĐÔNG SƠN