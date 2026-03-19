TPHCM chính thức có Hiệp hội Quản lý vận hành nhà chung cư

Chiều 19-3, Đại hội Hiệp hội Quản lý vận hành nhà chung cư TPHCM (HCMO) lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức bầu ra ban chấp hành đầu tiên. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Savista được bầu làm chủ tịch hiệp hội.

Ban chấp hành HCMO nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt đại hội. Ảnh: THANH HIỀN

Ban chấp hành HCMO nhiệm kỳ 2026-2031 có 23 thành viên, gồm 1 chủ tịch, 7 phó chủ tịch và các ủy viên.

Lãnh đạo Sở Xây dựng TPHCM tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Phát biểu tại đại hội, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Trần Sĩ Nam cho biết, cùng với quá trình đô thị hóa mạnh mẽ, loại hình nhà chung cư đã trở thành một xu hướng thiết yếu. Hiện toàn thành phố có gần 1.800 dự án nhà chung cư với hàng trăm ngàn hộ dân đang sinh sống.

Đây không chỉ là những công trình kiến trúc hiện đại, mà còn là không gian cộng đồng, phản ánh nếp sống đô thị và chất lượng cuộc sống. Việc quản lý vận hành nhà chung cư tạo môi trường sống ổn định, lâu dài cho người dân là nhiệm vụ trọng tâm của HCMO.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Trần Sĩ Nam phát biểu tại đại hội. Ảnh: THANH HIỀN

“Thời gian tới, hiệp hội cần xây dựng bộ tiêu chí về tiêu chuẩn nghề nghiệp, làm tốt công tác đào tạo đội ngũ chuyên môn, đội ngũ quản lý vận hành, phát huy vai trò giám sát của ban quản trị và cộng đồng dân cư. Sở Xây dựng kỳ vọng hiệp hội sẽ là đầu mối tổng hợp các vấn đề thực tế, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện khung pháp lý về nhà ở, đặc biệt là các quy định về quản lý vận hành nhà chung cư”, ông Trần Sĩ Nam nêu.

Tân Chủ tịch HCMO tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Sở Xây dựng. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Tại đại hội, ông Nguyễn Tiến Dũng, tân Chủ tịch HCMO tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Sở Xây dựng, cho biết hiệp hội sẽ cố gắng dành thời gian xây dựng bộ nguyên tắc ứng xử nhà chung cư trong thời gian tới. Đồng thời, làm tốt vai trò phản biện, góp phần hoàn thiện chính sách về xây dựng nhà chung cư.

